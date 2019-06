Deze mannen worden verdacht van het neerhalen van vlucht MH17 Cyril Rosman

19 juni 2019

12u47

Bron: AD.nl 0 De onderzoekers van het Joint Investigation Team (JIT) gaan vier mensen vervolgen voor betrokkenheid bij het neerhalen van MH17 in 2014. Het gaat om Igor Girkin, Sergei Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Kharchenko.

Igor Girkin, militair commandant van de rebellen in Oekraïne

Igor Girkin (48), alias Igor Strelkov, is bekend als de rebellencommandant in Oost-Oekraïne die een triomfantelijk bericht de wereld in stuurde na het neerstorten van het vliegtuig van Malaysia Airlines, vlucht MH17. Bij vrijwel elk conflict van Rusland, waar ook ter wereld, duikt hij op. Volgens onderzoekscollectief Bellingcat was Girkin volledig op de hoogte van de invoer van de Russische Buk-raket waarmee het vliegtuig uit de lucht werd geschoten. Girkin, geboren in Moskou in 1970, werkt in de schaduwwereld van de Russische autoriteiten. Het staat vast dat hij bij de Russische veiligheidsdienst FSB heeft gewerkt, de opvolger van de beruchte KGB. De Europese Unie ziet Girkin als agent van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Hij was actief in Bosnië, Transnistrië en Tsjetsjenië. Daarna dook hij op bij de Krim, dat uiteindelijk door de Russen werd geannexeerd.



Later verscheen Girkin in Oost-Oekraïne. Hij riep zichzelf uit tot bevelhebber van de rebellen en vroeg Rusland om militaire steun. Hij werd minister van Defensie in de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk. Zijn premier was een andere Russische ultranationalist, Aleksandr Borodaj, en ook die was eerder te zien op de Krim. Human Rights Watch-onderzoekster Rachel Denber beschreef ‘Strelkov’ of ‘Strelok’ (schutter) als een Russische ultranationalist die graag historische veldslagen naspeelt en hoopt dat Rusland weer een wereldmacht wordt. In Donetsk heeft Girkin een “barbaars militair regime’' ingesteld, zegt Denber, die hem verantwoordelijk houdt voor executies en ontvoeringen. Denber zegt dat hij ook betrokken was bij gewelddadige pogingen om Oekraïense verkiezingen te dwarsbomen. Volgens Denber staat niet vast dat Girkin wordt aangestuurd door Moskou, “maar dat Moskou invloed heeft, is wel zeker’'.

Sergej Doebinski, voormalige Russische inlichtingenofficier

Doebinski (62), bijgenaamd Khmury (de sombere) en Sergej Petrovski, is een voormalige Russische inlichtingenofficier. Hij valt direct onder Girkin. Ook zijn naam is te horen op telefoongesprekken die door de Oekraïense geheime dienst zijn afgeluisterd, waarin over de BUK wordt gesproken. Hij zou in 2014 en 2015 het hoofd van de inlichtingendienst zijn geweest in de ‘volksrepubliek’ Donetsk. Op een van de telefoongesprekken, na het neerhalen van MH17, zegt hij: “Dat waren wij niet, dat was dat tuig uit Moskou.”



Doebinski is in augustus 1962 geboren in de buurt van Donetsk, aldus Bellingcat. Hij heeft de Russische nationaliteit en woont vermoedelijk in Rostov aan de Don, niet ver van de grens met Oekraïne. In de jaren tachtig vocht Doebinski mogelijk voor de Sovjet-Unie in Afghanistan. De stem van Doebinski is vermoedelijk te horen in onderschepte telefoongesprekken uit de dagen rond de ramp met MH17. Hij zou degene zijn geweest die Rusland had gevraagd om een Buk-raket naar het front te sturen. Doebinski zou het transport van de Buk naar het front hebben geregeld, en na de ramp zou hij ervoor hebben gezorgd dat de Buk-installatie terug naar Rusland werd gebracht. Volgens Oekraïne werkte Doebinski ook voor de GROe, een van de geheime diensten van Rusland. In Oekraïne gebruikte hij ook de schuilnamen Dvorkovski, Sergej Petrovski, Zoebr (wisent), Bizon en Karakhan.

Oleg Poelatov, voormalig Russisch officier

Poelatov (53), is een voormalige luitenant-kolonel in het Russische leger. Hij was de assistent van Doebinski in Oost-Oekraïne en speelde een rol bij het vervoeren en beveiligen van de BUK in het dorp Shizhne, vanaf waar de raket werd gelanceerd. Ijn het gebied gebruikte hij de alias Gyurza. Onder die naam is hij ook te horen op telefoongesprekken die zijn onderschept door de Oekraïense geheime dienst.

Leonid Kharchenko

Kharchenko (47), bijgenaamd Krot. Volgens Bellingcat de baas van een Inlichtingenbataljon in Oost-Oekraïne,. Kharchenko rapporteerde aan Poelatov. Hij is de enige Oekraïner van die vier verdachten. Kharchenko was net zoals Poelatov betrokken bij het vervoeren van en beveiligen van de BUK-installatie in Shizhne. Hij zou ook betrokken zijn bij het terugvervoeren vande BUK naar Rusland.