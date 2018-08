Deze man werd ster op internet door vieze gewoonte te filmen. En nu is hij werk kwijt KVDS

27 augustus 2018

17u50

Bron: Instagram, GoFundMe, VICE 0 Een Amerikaanse man die viraal ging op sociale media door zichzelf te filmen terwijl hij zich overgaf aan een vieze gewoonte, heeft daar de prijs voor betaald. Bewaker Doug (31) – beter bekend onder zijn artiestennaam Paul Flart – postte het eerste filmpje van zichzelf terwijl hij een wind laat op 26 maart en verzamelde intussen meer dan 70.000 volgers op Instagram. Vorige week klokte een compilatievideo op sociale nieuwssite Reddit zelfs af op 374.000 kijkers. Alleen: hij filmde zichzelf in zijn uniform op het werk. En dat had hij misschien beter niet gedaan.

Het begon allemaal toen Doug van New Jersey naar Florida verhuisde om zijn moeder te helpen nadat zijn vader gestorven was. Toen hij merkte dat er heel wat bewakingsagenten gezocht werden in zijn nieuwe buurt, besloot hij om zijn licentie te halen en korte tijd later kon hij aan de slag in een lokaal ziekenhuis. Omdat hij een grappige persoonlijkheid had, mocht hij van het management meteen aan de receptie zitten. Want hij zou patiënten op hun gemak stellen.

Dode momenten

De job was hem op het lijf geschreven, maar er waren ook heel wat dode momenten. En tijdens een van die momenten kreeg hij een ingeving. “De lobby heeft een geweldige akoestiek en we laten allemaal wel eens een wind”, vertelt hij aan het magazine VICE. “Op een dag ontsnapte wat gas en hoorde ik dat het erg goed klonk. Daarop besloot ik om mezelf op te nemen terwijl ik een wind liet. Toen ik dat filmpje deelde in een chat met vrienden, vond iedereen het hilarisch. En ze moedigden me aan om het te delen op het internet.”





Eind maart lanceerde hij zijn speciale Instagramaccount, waarop het ene filmpje na het andere verscheen waarin hij zich helemaal liet gaan. Hij verzamelde een paar honderd volgers, maar kreeg midden deze maand pas echt de wind in de zeilen toen zijn ongewone hobby de aandacht trok van enkele nieuwssites. En dat vond zijn voorlopige hoogtepunt in een compilatiefilmpje dat al honderdduizenden kijkers had op Reddit. (lees hieronder verder)

De man heeft intussen volgers over de hele wereld. “Ik krijg soms reacties van mensen uit Nederland en Duitsland toe”, aldus de man. “Ze zeggen dat mijn werk geweldig is. Dat het hun dag goed maakt. En dat vind ik super. Dat is het mooiste compliment.”

Prijs

Maar zijn bekendheid bleek ook een prijs te hebben. Nadat zijn werk viraal ging, kreeg hij zijn C4. Hij moest meteen zijn badge en uniform afgeven. De officiële reden was dat hij zijn smartphone gebruikte op het werk en zichzelf filmde in zijn bedrijfsuniform en op privéterrein. En dat ging in tegen de regels van het bedrijf waar hij voor werkte. (lees hieronder verder)

Doug laat het niet aan zijn hart komen. Hij wil graag zien waar zijn internetbekendheid hem nog meer kan brengen. Er wordt momenteel merchandising gemaakt en er komt zelfs een muziekvideo. “We moeten het interessant houden, anders bloedt het dood”, zegt hij. “Er komt veel nieuwe content aan. Misschien kunnen we zelfs een reisvideo maken. We blijven gaan.”

Patreon

Hij verzamelt sinds enkele dagen ook geld op Patreon en de crowdfundingssite GoFundMe. Hij wil daarmee het laten van winden uit de taboesfeer halen, zo zegt hij zelf. “Al veel te lang wordt het gezien als iets waar je je voor moet schamen en wat je in het geheim moet doen. Dat moet stoppen”, klinkt het. Hij heeft op GoFundMe in 2 dagen tijd 385 dollar verzameld. Zijn doel is 10.000 dollar.