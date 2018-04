Deze man met dwerggroei overwon alle obstakels en loopt nu marathons sam

Maak kennis met wiskundeleraar John Young . Op de snelweg van het leven startte hij op de pechstrook: hij werd geboren met dwerggroei, en is slechts 1,32 meter groot. Maar dat hield John niet tegen om zijn dromen na te jagen. Hij overwon de beperkingen van zijn handicap en loopt nu marathons. De volle 42,2 kilometer ver. John Young is een doorzetter, en een inspiratie voor velen.

John kwam ter wereld in Toronto met achondroplasie, de meestvoorkomende vorm van dwerggroei. Hij groeide op in een pleeggezin en had geen gemakkelijke jeugd. "Toen ik nog heel jong was, kreeg ik te horen: 'Ga je bij het circus? Word je een dwergworstelaar? Word je een entertainer?'" Maar John ging studeren, en schopte het tot leraar.

Hij schreef al tien marathons op zijn naam, waaronder vier van Boston en drie van New York City. Wat een immense prestatie dat is, blijkt des te meer uit het aantal stappen dat John tijdens zo'n marathon zet. Een doorsnee atleet raakt 35.000 keer de grond, maar bij John staat de teller op een slordige 80.000. Slechts drie andere mensen met dwerggroei liepen al marathons uit, maar John voltooide er het meeste.

Zijn nieuwste doel is twaalf marathons te lopen in twaalf maanden tijd. Hij start met de Boston Marathon op 16 april, waar het zijn zesde deelname wordt. Hij hoopt dat hij zo mensen een hart onder de riem kan steken die net te horen hebben gekregen dat hun kind zal lijden aan dwerggroei. "Als mijn aanwezigheid daar gezinnen helpt om te zeggen dat het in orde gaat komen, dan maakt me dat gelukkig."