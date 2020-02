Deze man kreeg van zijn vader de voornaam 'Hitler', en hij ondervindt al heel zijn leven de gevolgen PVZ

15 februari 2020

18u12

Bron: El País 0 Een 50-jarige journalist uit Panama ondervindt al heel zijn leven problemen met zijn naam. Niet omdat niemand hem kan uitspreken of door een onmogelijke spelling, wel omdat hij de naam deelt met de Duitse nazileider. In een interview met de Spaande krant El País vertelt Hitler Cigarruista hoe de beslissing van zijn ouders aan zijn kraambed, hem voor altijd achtervolgde.

“Mijn vader wou tonen dat er ook een goede Hitler kan zijn”, zo verklaart de Panamees zijn opmerkelijke naam. Of hij die droom heeft waargemaakt, weet hij niet, wel dat hij die beslissing al zijn leven ondergaat. Verschillende keren heeft hij er al aan gedacht om zijn naam te laten veranderen, waar ook zijn vader akkoord mee ging. Toch is hij afgestapt van die beslissing: “Op al mijn diploma’s van seminaries, cursussen en universitaire opleidingen staat Hitler. Het zou erg duur zijn om die te vernieuwen.”

En dus leeft de man al 50 jaar met de beruchte naam, met alle gevolgen van dien. Zo weigerde de pastoor hem op zijn achtste onder die naam te dopen. Ook toen hij voor de eerste keer naar Duitsland reisde kon hij op heel wat verbaasde blikken rekenen. “Het meisje van de douane kon het niet geloven. Ze haalde er allemaal collega’s bij. Ze vraagden me of dat echt mijn naam was terwijl ze lachten van verbazing”, vertelt hij. Hij beseft wel dat het elders moeilijker kan zijn, zo durft hij niet naar te Israël reizen: “Ik weet dat het gevoelig ligt. Ik ben niet gek.”

Het laatste probleem dat Cigarruista ondervindt, zijn sociale media waar zijn naam bijna nergens wordt toegelaten. Vooral Facebook zorgt voor moeilijkheden. Op dat online platform worden geen “beledigende woorden of suggestieve woorden van elk type” toegelaten, ook Hitler behoort daar dus toe.

Carlos

Wanneer hij zijn echte naam niet kan gebruiken, zoals op Facebook, gebruikt Hiftler Cigarruista de naam van zijn zoon, Carlos. Ook op bijvoorbeeld de school van zijn zoon gebruikt hij de meer neutrale naam omdat hij daar niet steeds zijn naam wil verklaren. In Panama is het normaal de gewoonte dat de oudste zoon de naam van zijn vader overneemt, maar Cigarruista verbrak die traditie.

Toch blijft de 50-jarige journalist positief: “Niemand vergeet mijn naam. Er zijn mensen die mij maar één keer hebben gezien en me 20 jaar later opnieuw tegenkomen en zeggen ‘Hey Hitler’. Dat gebeurt niet met een Peter.”