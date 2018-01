Deze man is al weken vermist in Israël, en lijdt waarschijnlijk aan 'Jeruzalemsyndroom' TK

16u04

Bron: News.com.au 0 Twitter De vrienden van Oliver McAfee zijn doodongerust. De man vertrok eind oktober naar Israël voor een lange fietstrip door het Heilige Land. Een maand later verdween de man echter van de radar, en na enkele vreemde vondsten vermoeden plaatselijke speurders dat hij aan het zogenaamde Jeruzalemsyndroom lijdt.

Oliver (29), die afkomstig is uit Noord-Ierland, is een devoot christen. Een tocht naar Israël om de roots van zijn geloof na te gaan, was voor hem dus geen opvallende keuze. Hij besloot om Jeruzalem te bezoeken en plande ook een fietstocht door de Negev-woestijn, in het zuiden van Israël. Het is tijdens die onderneming dat hij ineens niets meer van zich liet horen.

"Hij zou zo'n vijf weken blijven en begin december terugkeren", staat te lezen op een Facebookpagina waarmee de vrienden van Oliver proberen om informatie over hem in te winnen. Toen hij zijn terugvlucht miste, gingen er wat alarmbelletjes rinkelen. Uiteindelijk bleek niemand hem nog gehoord te hebben na 21 november.

Nieuwe Messias

Niet veel later werden langs de Negev-route enkele spullen van Oliver teruggevonden, waaronder zijn fiets en een laptop. Speurders dachten eerst dat hij gewoon verloren was gelopen, maar deden niet veel later enkele vreemde ontdekkingen. Ze vonden een spoor van pagina's uit de Bijbel, die de man had vastgepind met stenen. Ook kwamen ze een soort zelfgemaakt altaar tegen, waarvoor fietsonderdelen werden gebruikt. "Het lijkt erop dat hij verschillende ceremonies heeft uitgevoerd die we niet begrijpen", aldus een van de vrijwilligers die Oliver zoeken.

Er wordt dan ook vermoed dat hij aan het Jeruzalemsyndroom lijdt, een fenomeen waar ze in Israël wel vaker mee te maken krijgen. Het is de verzamelnaam voor een reeks psychische aandoeningen waarbij de patiënt diepe religieuze belevingen meemaakt. Veel mensen denken dat ze de Messias zijn, of een andere figuur uit de Bijbel. Sommigen krijgen waanvoorstellingen en verliezen hun grip op de realiteit, anderen gaan obsessief gedrag vertonen. Meestal zijn het mensen die tot dan geen enkele aanleg tot psychische problemen vertoonden, en het syndroom houdt meestal op zodra ze Jeruzalem verlaten. De problematiek komt trouwens ook voor op andere religieuze plekken, zoals Mekka of Lourdes.

De speurders hopen in ieder geval dat ze Oliver snel terugvinden, aangezien niet helemaal duidelijk is hoe hij overleeft in de woestijn.