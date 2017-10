Deze man heeft 29 kinderen en "drie zijn er nog onderweg" Gyurka Jansen

Bron: AD.nl 0 ANP - rv Ari Nagel, alias 'The sperminator'. De Amerikaan Ari Nagel staat ook wel bekend als The Sperminator, en dat is niet zonder reden. Nagel biedt zijn sperma aan bij vrouwen die op zoek zijn naar een donor. Hij is inmiddels zo bekend dat vrouwen zelf al bij hem aankloppen. Het leverde Nagel al 29 kinderen op, bij 24 verschillende vrouwen.

De gulle spermadonor schoof gisteren aan bij de talkshow van Maury Povich om zijn levenswerk te bespreken. Hij geeft in principe zijn zaad aan elke vrouw die bij hem aanklopt, en dat kunnen er nogal veel zijn. Zij kunnen het zaad in het spreekwoordelijk potje krijgen voor IVF of, indien gewenst, op de "ouderwetse manier".

Nagel, van beroep docent op een hogeschool, onthulde ook dat er inmiddels nog drie baby's "onderweg" zijn. Dat maakt dus een totaal van 32 kinderen.

"Hij doet het werk gratis"

Het is niet de eerste keer dat Nagel in het nieuws is vanwege zijn vele donaties. Vorig jaar verscheen er een reportage in de New York Post, destijds stond de teller nog op 22 kinderen. Vooral het feit dat hij geen geld vraagt voor zijn sperma leek de vrouwen die toen werden geïnterviewd aan te spreken.



"Hij is werkelijk een zegen, want hij doet het werk gratis", zei Sheila Killian, een 47-jarige schoonmaakster uit Charlotte. Haar vrouw, de 40-jarige Sukeema hoopte toen zwanger te worden van The Sperminator. "We werken van salarisstrookje tot salarisstrookje, we hebben geen geld voor een spermabank."

In zijn facebookinbox moet Nigel zelf door de berichten van mogelijk geïnteresseerde vrouwen spitten. Hij heeft een standaardantwoord waarmee hij het gesprek met hen aangaat. "Ik knip en plak: 'Ik zal mijn best doen. Ik help je hoe ik maar kan."