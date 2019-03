Deze man geeft de Britten douaneles: “May heeft geen kennis, haar ministers niet en haar adviseurs niet. Het is heel ernstig” Chris van Mersbergen

18 maart 2019

14u07

Bron: AD 0 Moet een simpele jongen uit Roermond de Britten nou uit gaan leggen hoe de kwestie rond de Noord-Ierse grens op te lossen is? Blijkbaar wel. Douane-expert Hans Maessen adviseert de brexit-hardliners onder de Conservatieven en zat ook al met Theresa May om de tafel. “May heeft geen kennis, haar ministers niet en haar adviseurs niet. Het is heel ernstig.”

In Nederland kennen ze Hans Maessen vooral als de voorzitter van het Republikeins Genootschap. “Maar dat heeft niets met de brexit te maken”, zegt Maessen met een afwerend gebaar, terwijl hij in het grand café van theaterhotel de Oranjerie in zijn woonplaats Roermond de laatste happen van een stuk Wener kersenvlaai naar binnen werkt.

Zo is het maar net. De discussie over de schaduwkanten van onze monarchie wil de 61-jarige Maessen heus elke dag gepassioneerd aanzwengelen, maar de laatste tijd voert voor hem een ander hoofdpijndossier de boventoon. Die bloody brexit. Naast overtuigd republikein is Maessen namelijk ook al vier decennia actief in de ‘douanerie’, zoals hij dat zelf noemt.

De Limburger, die met zijn bedrijf Maco Customs Service adviezen geeft over douanekwesties met landen buiten de EU, werd opgemerkt toen hij voor Britse vakgenoten een presentatie hield over de brexit. Zijn boodschap daar: “Er zijn douanetechnieken waarmee je zonder infrastructuur toch een buitengrens kunt organiseren, en dat mag allemaal volgens de huidige wet.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen