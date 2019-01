Deze ‘macho’ moet Trump in 2020 weer president maken. Wie is Brad Parscale? Michael Persson

04 januari 2019

13u32

Bron: de Volkskrant 0 Dit voorjaar wordt duidelijk wie in 2020 de strijd om het presidentschap aangaat met Donald Trump. De president zelf kan bouwen op zijn eigen koningmaker, Brad Parscale.

Niet eens zo heel lang geleden was hij een simpele ‘nobody’, zei Brad Parscale een paar maanden geleden tegen The Washington Post. Hij (2 meter en 3 centimeter) speelde basketbal en bouwde websites in de relatieve anonimiteit van San Antonio, Texas. Hij was al een keer gescheiden en hij was al een keer failliet gegaan, met zijn vader. Hij was in een vrije val geraakt, zei hij, en had de zaakjes net weer redelijk onder controle, toen in 2011 iemand van de Trump Organisatie belde. Of hij een website wilde bouwen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN