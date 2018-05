Deze luchthaven is een van de gevaarlijkste ter wereld. Gisteren nog brak er een privéjet in drie stukken bij de landing avh

Passagiers houden hun hart vast wanneer de piloot zich opmaakt voor een landing in de luchthaven van Toncontin. De luchthaven in de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa is een van de gevaarlijkste ter wereld en draagt een zware geschiedenis van vele crashes met zich mee. Gisteren nog brak er een privéjet in drie stukken toen die wou landen op de extreem korte landingsbaan.

Volgens American History Channel is de Toncontin-luchthaven in Honduras de op één na gevaarlijkste luchthaven ter wereld. Enkel de Lukla-luchthaven in Nepal zou nog gevaarlijker zijn. Vooral de omliggende bergen brengen piloten vaak in de problemen, vlak voor de landing moeten ze namelijk nog een hoek van 45 graden maken. Hierdoor heeft een vliegtuig nog slechts enkele honderden meters om snel te dalen.

Door de uitzonderlijk korte en steile daling kunnen vliegtuigen niet de volledige landingsbaan gebruiken. En laat de Toncontin-luchthaven nu net een belachelijk korte landingsstrook hebben (2.012 meter). Daarnaast wordt in de luchthaven nog stokoud materiaal gebruikt, dat soms zelfs dateert uit 1948.

De gevaarlijke omgeving, de korte landingsbaan en de verouderde apparatuur bezorgen menig piloot de daver op het lijf. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de luchthaven berucht is voor veel crashes. In 1989 kwamen 132 mensen om het leven toen een lijnvliegtuig tegen een bergwand crashte. Sindsdien crashten minstens tien andere vliegtuigen op of nabij de luchthaven.

In 1997 crashte een vrachtvliegtuig van het Amerikaanse leger toen het van de landingsbaan gleed en op een drukke weg in brand vloog. In 2008 deed zich een vrijwel identiek ongeval voor met een vliegtuig met 135 passagiers aan boord. Vijf mensen, onder wie de piloot, stierven en 65 mensen raakten gewond toen het vliegtuig van de landingsbaan gleed en op een gebouw aan een drukke weg botste. Amper drie jaar later stierven nog eens 14 passagiers nadat een vliegtuig tegen een heuvel vloog.

Gisteren nog brak een privéjet in drie stukken toen die wou landen op de luchthaven. Als bij wonder vielen er enkel gewonden en geen doden, maar 50.000 mensen in de buurt zaten door het ongeval wel een tijd lang zonder stroom.

Volgens de autoriteiten kaatste de privéjet van de landingsbaan in een greppel. Het toestel begon te branden, maar gelukkig kon de brandweer de brand snel blussen. Omwonenden hielpen mee de brand te blussen.

De Hondurese overheid heeft intussen 137 miljoen euro gepompt in een nieuwe luchthaven op ongeveer 50 kilometer van de hoofdstad. De nieuwe luchthaven heeft een langere landingsbaan (2.440 meter) die vliegtuigen op een veiligere manier kan laten landen. “Op de nieuwe luchthaven kunnen passagiers landen zonder dat hun leven in gevaar komt”, zegt de Hondurese president Juan Orlando Hernandez.

De nieuwe luchthaven opent later dit jaar, dus voorlopig moeten passagiers nog duimen voor een goede landing wanneer ze de Toncontin-luchthaven naderen.