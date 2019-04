Deze lifter ging viraal nadat hij vrouw redde van agressieve bestuurder. Nu staat hij terecht voor moord KVDS

10 april 2019

00u02

Bron: The Washington Post, Vice, Courier News, News 12 New Jersey 1 Buitenland Een Amerikaanse lifter die in februari 2013 een online sensatie werd nadat hij een vrouw redde van een agressieve bestuurder, staat deze week voor de rechter op beschuldiging van moord. Amper drie maanden nadat hij beroemd werd, zou hij een man gedood hebben die hem bij zich liet logeren.

‘Kai, de lifter met de bijl’ werd hij gedoopt en het was een interview van nog geen 6 minuten op een lokale nieuwszender in Fresno, Californië dat van hem een instant internetster maakte.

Maagdeneilanden

In het filmpje beschreef de jongeman (toen 24) op een kleurrijke en gedetailleerde manier hoe hij een lift had gekregen van iemand, die hem plotseling opgebiecht had dat hij als dertiger ooit een 14-jarig meisje had verkracht tijdens een zakenreis naar de Maagdeneilanden.





Even verderop ging de kerel volledig door het lint en riep hij volgens Kai dat hij alles kon doen wat hij maar wilde. Daarna reed hij een voetganger aan. De lifter pakte daarop zijn sleutels af zodat hij niet meer verder kon rijden en nog meer slachtoffers kon maken. De bestuurder sprong echter uit de wagen en viel één van twee vrouwen aan die de gewonde man te hulp waren geschoten.

“Zo een stevige kerel kon de nek van die vrouwen gewoon breken als een potlood”, gesticuleerde Kai in het interview. “Daarop liep ik op hem toe met een bijl (die hij in zijn rugzak had zitten, red.) en ‘mep’, ‘mep’, ‘mep’.”

“Die vrouw was in gevaar. Het leek erop dat hij net iemand had doodgereden. Had ik niet ingegrepen, zou hij nog meer doden gemaakt hebben”, fulmineerde hij.

De agressieve bestuurder raakte gewond bij de aanval van Kai en werd later opgepakt door de politie.

Memes

De video van het interview werd massaal bekeken en haalde meer dan 7 miljoen views op YouTube. Er volgden remixes, fanpagina’s en memes. Kai – die zijn dagen naar eigen zeggen vulde met de wijde wereld rondtrekken, muziek spelen en surfen – mocht zelfs langsgaan bij de beroemde talkshow host Jimmy Kimmel. Jammer genoeg nam het verhaal daarna een heel andere wending. (lees hieronder verder)

Zijn omzwervingen brachten hem drie maanden na het incident in Californië aan de oostkust van de Verenigde Staten. Op Times Square in New York ontmoette hij op 12 mei 2013 advocaat Joseph Galfy (73). De twee zouden samen iets gedronken hebben en Galfy zou Kai aangeboden hebben om in zijn logeerkamer te crashen in zijn huis in Clark, New Jersey.

In een Facebookpost – die later offline werd gehaald – beweerde Kai dat hij de volgende morgen versuft wakker was geworden in het huis van Galfy, nadat hij de avond voordien gedrogeerd en aangerand was. Hij zou zich tijdens de schermutseling tegen zijn aanvaller verdedigd hebben.

Halfnaakt

De politie vond Galfy later dood in zijn huis. Hij lag in bed en was halfnaakt. Onderzoek wees uit dat hij doodgeslagen was. Berichtjes op zijn telefoon wezen in de richting van Kai als verdachte. Speurders bepaalden later dat de surfer na de feiten het huis verlaten had, naar een treinstation was gewandeld en een fan had ontmoet met wie hij afgesproken had.

Vijf dagen na de feiten werd hij opgepakt, nadat een barista van een Starbucksvestiging in Philadelphia hem herkend had en de politie verwittigde. Kai zou er zich niet bewust van geweest zijn dat Galfy dood was. Sindsdien zit de man (intussen 30) in de cel op verdenking van moord.

Levenslang

Van achter de tralies probeerde Kai – echte naam Caleb McGillvary – zijn bekendheid in stand te houden. Hij bracht opnames uit en riep zijn fans op om geld te storten om zijn gerechtskosten te betalen. Vandaag is zijn proces begonnen. Hij pleit onschuldig en voert wettige zelfverdediging aan. Als hij veroordeeld wordt voor de moord, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.