Deze landen zijn nagenoeg coronavrij en weer klaar voor het toerisme: zo hebben ze dat gerealiseerd

Karen Van Eyken

28 mei 2020

Bij ons zijn de coronacijfers in dalende lijn, maar hier is de strijd nog niet volledig gestreden. Andere landen in Europa (en daarbuiten) hebben het in China ontstane virus klein gekregen en zijn nagenoeg coronavrij. Ze zijn ook stilaan klaar om opnieuw toeristen te ontvangen. Om welke landen gaat het en hoe zijn ze daarin geslaagd? Een overzicht.