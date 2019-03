Deze komiek speelt een president op tv... en wordt binnenkort misschien ook écht president van Oekraïne Redactie

31 maart 2019

15u05

Bron: VTM Nieuws 0

De Oekraïense komiek Volodymyr Zelenskiy speelt al drie jaar mee in “Dienaar van het Volk”. Daarin vertolkt hij een leraar die plots... president wordt. Maar de rol die hij speelt op tv kan binnenkort ook zijn dagelijkse leven worden, want Zelenskiy doet vandaag mee in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne. Hij heeft geen enkele ervaring in de echte politiek, maar hij doet het erg goed in de peilingen. Er wordt voorspeld dat hij zelfs de eerste ronde zal winnen. De partij die hij heeft opgericht heeft hij trouwens letterlijk vernoemd naar de reeks waarin hij meespeelt. Dingen nog mee naar een plaats in de tweede ronde van de verkiezingen: huidig president Petro Poroshenko en ex-premier Yulia Tymoshenko.