Deze jonge advocaat kreeg Facebook al een keer op de knieën in Europa en hij is klaar om het nog eens over te doen. Met een massaclaim KVDS

24 maart 2018

18u06

Bron: Bloomberg 1 De Oostenrijkse advocaat Max Schrems (30) bereidt een nieuwe massaclaim voor tegen sociale netwerken als Facebook en technologiegiganten die consumentengegevens verhandelen. Hij heeft een stapel rechtszaken klaarliggen voor als de nieuwe Europese regelgeving rond de bescherming van persoonlijke data van Europese burgers van kracht wordt op 25 mei.

Door de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet elke organisatie vanaf 25 mei kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt, hoe ze die data gebruikt en hoe ze die beveiligt.

Striktere regels

Zeven jaar geleden nam de advocaat uit Wenen het al een keer op tegen Facebook Inc. en verkreeg hij een gerechtelijk bevel dat leidde tot striktere regels rond internationale datatransfers. En hij is er nog niet klaar mee, want als de privacyregels deze lente veranderen in Europa, opent dat volgens hem “ongeziene deuren”. “Bedrijven die geld willen verdienen met persoonsgegevens van Europeanen staan op mijn hitlist”, verklaarde hij aan het zakenblad Bloomberg. (lees hieronder verder)

Volgens Schrems laten de nieuwe regels een massaclaim toe die bedrijven kan dwingen om hun persoonsgegevens beter te beschermen. Hij richtte een organisatie op – noyb – die hij wil gebruiken om rechtszaken in te dienen zodra de GDPR van kracht is. Via een crowdfunding haalde hij daarvoor al meer dan 320.000 euro aan fondsen op en die komen niet alleen van meer dan 2.500 individuen, maar ook van de stad Wenen, vakbonden en kleine technologiebedrijven.

noyb.eu Last week we have opened our first small "project office". Working on getting things off the ground in time for GDPR (May 25th).. 😍 ⏩ Thank you for your support!

De interesse van Schrems voor databescherming ontstond in 2011, toen hij als uitwisselingsstudent les volgde aan de universiteit van Santa Clara, bij Silicon Valley. Toen hij enkele bazen van bedrijven als Facebook bezig hoorde over de privacywetgeving, had hij niet het gevoel dat ze de Europese belangen serieus namen. ‘De privacyregels in Europa zijn leuk, maar wij zien het anders’, klonk het volgens de advocaat. “Ze waren erg denigrerend over de Europese privacywetgeving, maar ze hadden niet door dat er een Europeaan in de zaal zat.”

Hoofdkwartier

In een paper die hij maakte voor het college onderzocht hij hoe Facebook omging met persoonlijke gegevens van zijn klanten en hij ontdekte onder meer dat het bedrijf de gegevens die gebruikers wisten, niet allemaal vernietigde. Dat werd de kern van 22 klachten die hij indiende bij autoriteiten die zich bezighielden met databescherming in Ierland, waar het Europese hoofdkwartier van Facebook gevestigd is. Hij houdt wel vol dat hij niets tegen het netwerk in het bijzonder heeft. “Facebook is een test”, vertelt hij. “Ik wilde gewoon een paar klachten formuleren. Ik had nooit gedacht dat het zo een mediastorm zou veroorzaken.” (lees hieronder verder)

Een van de klachten verplichtte Ierland om de transfer van privégegevens van Europeanen naar de Verenigde Staten tegen te houden omdat die niet voldoende veilig was. De zaak ging zelfs naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dat Schrems gelijk gaf en Europa en de VS verplichtte om de regelgeving over datatransfers aan te passen.

Schrems vindt het jammer dat het recente lek bij Facebook niet gebeurde na de invoering van de nieuwe Europese regelgeving. “Dat zou erg spannend geweest zijn”, zegt hij nog. “Dan zouden ze zich verwacht kunnen hebben aan een potentiële massaclaim van 50 miljoen gebruikers.”