Deze internetrage moest wel eens fout aflopen: tiener (17) krijgt kogel in hoofd

28 januari 2018

17u40

Een 17-jarige jongen uit Tenessee in de VS heeft bij een internet challenge een kogel door het hoofd gekregen. Hij vecht nog voor zijn leven. De tiener nam deel aan de 'no lackin challenge'. Dat is een rage op Youtube, waarbij jongeren zichzelf filmen en wapens op elkaar richten. Het stond in de sterren geschreven dat dit vroeg of laat fout zou aflopen.

Uiteraard is het bij de 'no lackin challenge' niet de bedoeling dat er ook effectief geschoten wordt. De term 'lackin' verwijst naar het gebrek aan een vuurwapen, en 'no lackin' is een manier om te testen hoe alert een individu reageert in een situatie waarin die snel een vuurwapen zou nodig hebben om zich te verdedigen. De challenge gaat al enkele jaren mee op Youtube, maar de jongste maanden verschenen er wel meer en meer filmpjes over (zie video hierboven).

Het 17-jarige slachtoffer zat donderdagavond op café in Memphis met zijn vriend Sherman Lackland (21). Toen ze hun wapens op elkaar richtten, ging dat van Lackland per ongeluk af en raakte zijn vriend in het hoofd. Die werd naar het ziekenhuis gebracht en is voorlopig nog steeds kritiek. De dader werd aangehouden en beschuldigd van zware mishandeling, bedreiging en onwettig bezit van een wapen. Hij zou wel heel emotioneel gereageerd hebben nadat zijn wapen afging.

De nieuwszender WREG 13 sprak met een verantwoordelijke van de bar. "Ze zaten te praten, haalden hun pistool boven en het ging per ongeluk af", zegt Ron Eanes. "Zo dom. Iedereen had hier geraakt kunnen worden."

"We hoorden een luide knal. Daarna zag ik dat de man tegenover hem op de vloer viel", zegt een andere getuige. Gelukkig voor het slachtoffer, zat er ook een dokter in de zaak die zich meteen over hem kon ontfermen.

De laatste tijd steken wel vaker bizarre en levensgevaarlijke internetrages de kop op. Zo was er onlangs nog de trend waarbij jongeren felgekleurde capsules met vloeibaar wasmiddel in hun mond stoppen.