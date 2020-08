Deze innovatieve bushokjes moeten coronavirus bestrijden in Zuid-Korea: zo werken ze

13 augustus 2020

Bron: AFP, Le Dauphiné

Zuid-Korea loopt voorop in de strijd tegen de pandemie en schuwt daarbij geen enkele innovatie om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. In het land zijn bushokjes geïnstalleerd om passagiers te desinfecteren en zieke mensen op te sporen.