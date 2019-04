Deze indrukwekkende beelden vanop dak Notre-Dame zijn pas vorige week gefilmd sam

15 april 2019

21u54

Bron: AP

De afgebrande Parijse kathedraal Notre-Dame stond in de steigers voor grote restauratiewerken. Afgelopen donderdag nog werden indrukwekkende beelden gemaakt vanop het dak, waarvoor een stelling van ongeveer vijftig meter hoog werd gebouwd. Om helemaal tot aan de 96 meter hoge torenspits te komen, moest daar nog eens bijna vijftig meter bij.

Vorige week tilde een grote kraan een reeks standbeelden van de kathedraal. “Sinds 1871 hebben we niets met de beelden gedaan”, legde architect voor historische monumenten Philippe Villeneuve uit. “En het is al 80 jaar geleden dat we iets hebben gedaan met de torenspits. Het is dus een dubbele werf omdat we dingen zullen restaureren die nog nooit gerestaureerd zijn.”

