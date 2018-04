Deze huiveringwekkende foto is de World Press Photo van het jaar kv

12 april 2018

23u47

Bron: Belga 5 Een beeld van een in vlammen gehulde jongeman met gasmasker, gefotografeerd tijdens een protest in Venezuela, heeft de World Press Photo 2018 gewonnen. De jury bekroonde de Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schemidt donderdagavond in Amsterdam met de eerste prijs, goed voor 10.000 euro.

De foto van de fotograaf van het Franse nieuwsagentschap AFP heet 'Venezuela crisis'. Schemidt fotografeerde de 28-jarige José Víctor Salazar Balza tijdens hevige protesten tegen president Nicolás Maduro in Caracas in mei 2017. De jongeman droeg een gasmasker. Hij werd gegrepen door vlammen toen de tank van een motor explodeerde. Balza overleefde, maar hield brandwonden over aan de gebeurtenissen.

Jury-voorzitster Magdalena Herrera sprak van een "klassieke foto met energie en dynamiek". Voor jurylid Whitney C. Johnson heeft het beeld een hoge symbolische waarde. "Het toont niet alleen de man zelf, en de man in vlammen, maar ook het idee van een brandend Venezuela."

Dit jaar waren voor het eerst vijf fotografen met samen zes foto's over actuele gebeurtenissen genomineerd voor de eerste prijs, de World Press Photo van het jaar. In totaal 42 fotografen waren genomineerd in acht categorieën.

In totaal namen meer dan 4.500 fotografen met meer dan 73.000 foto's deel aan de competitie. Alle winnende werken worden opgenomen in een tentoonstelling, die in 45 landen te zien zal zijn.