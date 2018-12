Deze gebakjes moesten bijna 80 jaar geleden matroos verblijden tijdens de oorlog (én verkeren nog altijd in goede staat) LH

24 december 2018

15u52

Bron: BBC 0 Een tinnen doos met ‘mincepies’ (een typisch Brits taartje met gedroogde vruchten, kruiden en soms vlees) gebakken tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt voor de eerste keer tentoongesteld in een museum op het Britse eiland Man. Opmerkelijk: ze bleven decennialang goed bewaard onder de vloer van een voormalig hotel. Achter de vondst gaat ook een ontroerend verhaal schuil.

De mincepie is een typisch Britse lekkernij en vooral populair tijdens de kerstperiode. De pasteitjes die nu te zien zijn in een doosje in een museum op het eiland Man, werden reeds gevonden tijdens de renovatie van het Loch Hotel in de stad Douglas in 1998. Een bouwvakker overhandigde ze aan het museum, waar ze nog twintig jaar opgeborgen bleven. Nu kan het grote publiek de gebakjes pas voor de eerste keer aanschouwen.

Luchtdichte ruimte

Wellicht bleven de gebakjes decennialang goed bewaard omdat de ruimte onder de vloer van de kamer perfect luchtdicht was. Hotels zoals het Loch Hotel, gelegen langs de promenade van Douglas, werden gebruikt om tijdens de oorlog soldaten en matrozen te huisvesten.





De mincepies werden naar alle waarschijnlijkheid opgestuurd aan matroos Phil Davis door diens moeder. Ze werden vergezeld met een brief, die ondertekend werd met “al het beste, liefde van je moeder” en afkomstig was van een adres in de Engelse stad Birmingham. Davis woonde er volgens de brief een radaropleiding bij.

Unieke vondst

Volgens Matthew Richardson, conservator van bij Manx National Heritage, is het geschenk een uniek bewijs van een menselijke verhaal tijdens de oorlog. “We hebben het hier over een jongeman die misschien voor de eerste keer in zijn leven weg van huis was, om een opleiding te krijgen voor hij naar de oorlog trok.”

De gebakjes werden onder de vloer bewaard om te voorkomen dat ze door andere soldaten konden gestolen worden

De pasteitjes werden mogelijk verborgen onder de vloer om te voorkomen dat ze door andere soldaten werden gestolen. “Als je een kamer deelt met vijf of zes andere mannen die je niet kent, was dat de enige manier om waardevolle dingen te verbergen”, legt de conservator uit aan de BBC. Waarom Davis de gehakttaartjes nooit at, zal wellicht nooit kunnen opgehelderd worden. “Misschien werd hij plots weggezonden en had hij geen tijd meer om ze mee te nemen.”