Deze Franse zanger wil het politieke boegbeeld van de gele hesjes worden mvdb

10 december 2018

11u46

Bron: 7s7 0 De zanger Françis LaLanne wil samen met oud-ondernemer Jean-Marc Governatori in Frankrijk een gele hesjes-partij uit de grond stampen. De twee zijn hiervoor bereid 800.000 euro te financieren. Beiden waren eerder kandidaat bij de groene scheurpartij Alliance écologiste indépendante. Of hun ecologisch gedachtegoed bij de gele hesjes gehoor vindt, is nog maar de vraag.

De zanger (60) bracht sinds de jaren tachtig bijna twintig albums uit. Als artistieke duizendpoot is Lalanne ook actief als theateracteur en auteur. Bij de Franse parlementsverkiezingen van juni kwam hij nog op voor de Alliance écologiste indépendante, zonder succes.

De zestiger wil volgend jaar de belangen van de gele hesjes verdedigen bij de Europese verkiezingen van 26 mei 2019, maakt hij duidelijk in een open brief die hij samen Governatori ondertekende. Bedoeling is om 800.000 euro te investeren in een project om de beweging te financieren en te structureren. Hij wil zo een einde maken aan het “legitiem maar contraproductief geweld”.

Over programmapunten blijven ze nog vaag. “Naar onze mening is het kieshokje de enige effectieve uitweg uit de impasse”, luidt het bij Governatori. “We moeten het politieke machtsevenwicht bereiken via de stembus, niet door straatgeweld. Francis en ik waren zeer geschokt door de rellen en vernielingen in Parijs.”

“We zijn geobsedeerd door economische groei. Dat is niet de oplossing, maar net het probleem (...) Met de betrokkenheid van de burger moeten we een einde stellen aan het consumentisme”, luidt het nog. Of ze aansluiting vinden bij de brede beweging van de gehele hesjes, is nog maar de vraag. De demonstranten trekken sinds november de straten op tegen de afkalving van koopkracht door hogere brandstofaccijnzen, belastingen en allerlei heffingen. De Franse regering heeft vorige week de accijnsverhogingen alvast tot 2020 uitgesteld.