Deze foute kersttrui is niet wat ie lijkt

12u27

Bron: Belga 0 reallyuglysweater Vandaag is het lelijke kersttruien-dag, waarop we allemaal onze ugly christmas sweater mogen aantrekken naar het werk, naar de supermarkt of gewoon in huis. Er bestaan talloze exemplaren, allen met gekke prints en zelfs aanhangsels als pluizige sneeuwballen of kerstbelletjes. Maar geen enkele is écht fout, tenzij die van SOS Kinderdorpen.

De organisatie biedt dit jaar een écht foute kersttrui aan. Op het eerste zicht is die vrij normaal, met een blauw-rood-wit patroon. Maar als je iets dichterbij gaat kijken, merk je dat er eigenlijk een oorlogstafereel wordt uitgebeeld.

"De normaal zo vreedzame kribbe staat in een Syrisch vluchtelingenkamp dat gebombardeerd wordt", verklaart de organisatie. Het is de harde waarheid, die je met de aankoop van de trui kan bestrijden. Alle opbrengsten gaan naar projecten van SOS Kinderdorpen in Aleppo en Tartous. "Want willen we niet allemaal Jingle Bells in plaats van Jingle Bombs?"

Hier kan je zelf zo'n trui kopen. Eén exemplaar kost 55 euro, verzendingskosten zijn gratis.