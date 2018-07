Deze foto vat NAVO-top subliem samen: niet alle neuzen in dezelfde richting jv

13 juli 2018

07u16 0 Een foto van zowat de helft van de westerse wereldleiders die aanwezig waren op de NAVO-top gaat viraal. Je moet niet ver zoeken waarom: de neuzen staan duidelijk niet allemaal in dezelfde richting. Rarara wie er als enige de andere kant opkijkt.

Op het juiste moment afdrukken. Dat geldt voor wie vakantiefoto's schiet, maar zeker ook voor persfotografen. Sean Gallup van agentschap Getty is daar knap in geslaagd tijdens een fotoshoot met de 29 leiders van Europese en Noord-Amerikaanse landen op de openingsceremonie van de NAVO-top eergisteren in Brussel. Naar het einde toe richtte iedereen de blik op een militair defilé dat overvloog. Iederéén, behalve de Amerikaanse president Donald Trump, die blijkbaar afgeleid was door iets aan de compleet andere kant. Het leverde dit sterke, symbolische beeld op.

Donald Trump klaagt al jaren over de NAVO en dan vooral over het feit dat de VS in verhouding tot de andere 28 landen veel te veel betaalt. Hij riep ook nu weer alle lidstaten op om hun bijdrage substantieel te verhogen en kraaide nadien victorie, omdat hij zijn slag zou hebben thuisgehaald. In werkelijkheid, klonk het aan de andere zijde, werd er gewoon getekend wat al eerder was afgesproken. Sinds 2015 stijgt het NAVO-budget van de lidstaten al met als doel voor elk land om in 2024 twee procent van het bruto binnenlands product te investeren. Trump wil dat maar wat graag laten optrekken naar vier procent van het bbp, maar zover is het nog lang niet.