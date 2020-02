Deze Fiat is slachtoffer van het coronavirus Niek Schenk

17 februari 2020

14u45

Bron: AD.nl 0 Het coronavirus treft ook de auto-industrie in toenemende mate. Het eerste slachtoffer in Europa is de Fiat 500L. De productie daarvan in Servië is stilgelegd omdat er geen onderdelen uit China meer aangeleverd worden.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) heeft daartoe besloten. Er komen geen onderdelen voor het audiosysteem meer binnen, meldt vakblad Automotive News Europe. Een woordvoerder van de autofabrikant hoopt dat de productie later deze maand weer opgestart kan worden.

Grotere gevolgen

Analisten van adviesbureau BCG (Boston Consulting Group), die de auto-industrie volgen, verwachten dat het virus nog veel grotere gevolgen zal hebben. Alleen al in de provincie Hubei, het epicentrum van het coronavirus, werden tot voor kort in ruim tien fabrieken twee miljoen auto's per jaar geproduceerd. Dat is ongeveer 8 procent van de totale autoproductie in China.



In de provincie bevinden zich ook 700 vestigingen van nationale en internationale toeleveranciers in de auto-industrie. Autofabrikanten overal ter wereld kopen in China vooral hun wielen, onderstellen, remsystemen en elektronica in.

Voor veel autofabrikanten is China als afzetmarkt de afgelopen jaren ook heel belangrijk geworden. Volkswagen heeft echter de productie in sommige Chinese fabrieken stilgelegd, omdat sommige onderdelen niet meer geleverd worden. BMW heeft in miljoenenstad Shenyang de nieuwjaarsvakantie verlengd, om overproductie te voorkomen.

De grootste

China heeft in de afgelopen jaren de VS van de troon gestoten als grootste automarkt ter wereld. Voor Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen en Porsche is China nu het belangrijkste afzetgebied. Vorig jaar werden in China nog 21 miljoen nieuwe auto's verkocht.