Deze “duurste” pannenkoek wordt geserveerd met bladgoud en Versace-bestek Meraud Melis

11 april 2019

17u40

Bron: AD.nl 3 Het Amsterdamse restaurant Moak Pancakes verkoopt vanaf vandaag naar eigen zeggen de duurste pannenkoek van Nederland. Het met roze chocolade overgoten gevaarte is bestrooid met bladgoud en wordt geserveerd met bestek van modehuis Versace. Je moet er wel diep voor in de buidel tasten.

Moak pancakes beschrijft de nieuwste pannenkoek als een “ode aan de hiphop”, geheel in de stijl van de winkels in de Nederlandse hoofdstad. “Het is natuurlijk behoorlijk gek om deze pancake op ons menu te zetten’’, zegt mede-oprichter Sammy Salimian in een persbericht. “Maar voor ons past het gewoon in ons concept, omdat hij die onmiskenbare oldskool hiphopsmaak heeft.” Wat hij precies met die smaak bedoelt, is onduidelijk.



De pannenkoek, die The Golddigger heet, wordt bereid met blauwe bessen, bramen, frambozen, eetbare bloemen, gekarameliseerde ananas en pistachenoten. Hij wordt opgediend met saffraan-pistache-ijs (naar ‘een geheim recept’) en overgoten met roze chocolade. Het geheel wordt afgemaakt met drie blaadjes bladgoud van 22 karaat en een glas Luc Belaire Rosé-champagne.



The Golddigger is een stuk duurder dan de gemiddelde pannenkoek: 100 euro. Volgens mede-eigenaar Sten van den Bedem komt dat door het bladgoud, het bestek, de champagne en de “hoogwaardige producten” die zij bij Moak gebruiken. Ook kost het wat meer tijd om deze pannenkoek op tafel te krijgen.



Of hij ook echt verkocht gaat worden? Van den Bedem denkt van wel: “Het is een special occasion-pannenkoek’’, zegt hij. “Voor mensen die iets te vieren hebben. De pannenkoek is er eentje voor op iemands bucketlist. De eerste is vandaag al verkocht.”



Bladgoud wordt overigens wel vaker gebruikt bij desserts of andere lekkernijen. Zo is de duurste milkshake ter wereld ook gemaakt en bedekt met bladgoud.