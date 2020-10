Deze drie Europese landen doen het wél goed in strijd tegen coronavirus en zo pakken ze het aan Koen Van De Sype

12 oktober 2020

13u44 6 Terwijl Europa steeds roder kleurt , zijn er ook enkele landen die wél stand lijken te houden in hun strijd tegen het nieuwe coronavirus. Cyprus, Noorwegen en Finland kunnen op dit moment de beste papieren voorleggen. Dit is de manier waarop zij het aanpakken.

Eerst en vooral de cijfers. Meer dan de helft van de landen in Europa kleurt intussen rood op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC), met Tsjechië (493 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen), België (403) en Nederland (364) als trieste aanvoerders.





Maar er is ook goed nieuws. Een minderheid van de Europese landen lijkt het wel goed te doen. Beste leerling van de klas is Cyprus (33 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen), op de voet gevolgd door Noorwegen (34) en Finland (34).

Cyprus

Cyprus – een eiland met 1,2 miljoen inwoners – kan de beste coronacijfers van Europa voorleggen. Zondag werden 20 nieuwe gevallen vastgesteld, waarmee het land nu pas over de kaap ging van de 2.000 bevestigde besmettingen sinds de uitbraak van het virus. Zaterdag waren het nog 35 nieuwe gevallen, wel de op één na hoogste piek sinds midden april. Er liggen vijf patiënten in het ziekenhuis, van wie twee op intensieve. Het dodental door het virus staat intussen op 33.





Midden maart – net voor de piek van de eerste golf – kondigde de regering op Cyprus een zeer strikte lockdown af. Met effect, want het aantal besmettingen nam af. Nadat het aantal nieuwe gevallen in de eerste drie weken van mei onder de tien was gebleven, werden de maatregelen geleidelijk aan versoepeld. Sinds begin september neemt het aantal nieuwe coronagevallen echter weer toe.

De steden Larnaca en Famagusta aan de oostkust zijn hotspots. Lokale voetbalclubs blijken daar een belangrijke rol in te spelen. In deze regio’s zijn aparte maatregelen geldig en dreigt zelfs een nieuwe lockdown als er geen beterschap komt. Een nationale lockdown komt er volgens plaatselijke experts niet meer. “We pakken uitbraken lokaal aan”, aldus viroloog Peter Karayiannis.

De regering zet in de strijd tegen het virus in op drie speerpunten. Er wordt op grote schaal getest, er wordt aan contacttracing gedaan om risicocontacten op te sporen en te isoleren en er wordt ingezet op hygiëneregels, zoals sociale afstand, mondmaskers en handen wassen. Reizigers die het land binnenkomen, moeten allemaal een coronatest ondergaan. De geografische ligging van Cyprus (als eiland) is natuurlijk een voordeel.

Noorwegen

Ook de verspreiding van het coronavirus onder de 5,3 miljoen inwoners van Noorwegen is nog altijd relatief laag, ondanks een lichte toename in het aantal gevallen sinds eind augustus. Volgens de meest recente cijfers zondag werden sinds het begin van de uitbraak 15.506 bevestigde gevallen gerapporteerd. Vorige week kwamen er 792 gevallen bij, de week ervoor waren dat er 786. Momenteel liggen er 27 mensen in het ziekenhuis, van wie drie op intensieve. Het dodental door Covid-19 staat op 275 slachtoffers. Vorige week viel er één dode.

De zwaarst getroffen plaatsen zijn Oslo en de provincie rond de hoofdstad: Viken. De regering greep snel in en kondigde nieuwe maatregelen af in de stad. Zo zijn sinds 28 september mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer als er geen sociale afstand van een meter mogelijk is. Publieke evenementen mogen maximaal 200 gasten tellen of 50 als er geen zitplaatsen zijn. De horeca moet klanten net als hij ons registreren en thuiswerk wordt aangemoedigd. De situatie lijkt sindsdien stabiel.

Tijdens de eerste golf van de epidemie in Noorwegen kondigde de overheid enkele weken na de eerste besmetting eind februari een lockdown af, de striktste ooit in vredestijd. Scholen gingen dicht, net als veel bedrijven, winkels en horecazaken. Toen de cijfers in mei verbeterden, werden de maatregelen geleidelijk aan teruggeschroefd. Daar kwam een einde aan toen het aantal gevallen weer begon toe te nemen.

De Noorse regering zet volop in op testen en contacttracing. Op 8 oktober waren er al 1.140.084 tests afgenomen bij de bevolking. Voor 95 procent van de positieve gevallen in de afgelopen twee weken is er informatie over een contact met een besmet persoon en kent de overheid ook de vermoedelijke plaats waar de infectie plaatsvond. Dat is in de eerste plaats binnen het gezin, maar ook het werk en private evenementen spelen een rol.

Reizen wordt afgeraden, tenzij het strikt noodzakelijk is. Bijna iedereen die het land binnen wil, moet een quarantaine van tien dagen in acht nemen. Het internationaal toerisme ligt nagenoeg stil.

Finland

Een derde land dat goede cijfers kan tonen in volle coronacrisis is Finland, hoewel ook hier het aantal bevestigde gevallen aan het stijgen is. Dinsdag werden 227 nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Toen werd er wel nog maar beperkt getest. Nieuwe antilichaamtests doen vermoeden dat het aantal besmettingen overigens tot vijf keer hoger lag tussen maart en mei dan de officiële cijfers aangeven. Het totale aantal besmette gevallen ging intussen over de kaap van de 10.000. Meer dan 340 mensen stierven er al aan Covid-19.

Maandenlang had Finland – dat 5,5 miljoen inwoners telt – bij de laagste cijfers van Europa, tot eind september het aantal nieuwe gevallen in twee weken tijd verdubbelde tot 798. Premier Sanna Marin kondigde meteen aan dat de regering maatregelen zou nemen.

De Finse gezondheidsdienst THL raadde aan om mondmaskers niet alleen op het openbaar vervoer te dragen, maar in alle openbare binnenruimtes en op events in regio’s waar het virus in opmars was. Coronahonden moesten op de luchthaven van Helsinki zieke reizigers uit de menigte halen. Een week later vervroegde de regering het sluitingsuur van restaurants en bars naar 1 uur. Sinds donderdag mag er na middernacht ook geen alcohol meer geschonken worden. Lokale overheden hebben de autoriteit om die regels nog strikter te maken.

Finland sloot ook haar grenzen voor toeristen. Sinds 10 augustus raak je het land alleen nog onder strikte voorwaarden binnen. Bij de weinige mensen die wel nog welkom zijn, zijn onder meer zakenreizigers, studenten en mensen die familie willen bezoeken.

Naast het feit dat de overheid heel kort op de bal speelt, lijkt ook de bevolking de regels erg plichtbewust op te volgen. Dat blijkt onder meer uit de cijfers van de tracing-app die de regering in september lanceerde. In twee weken tijd werd die meer dan 2 miljoen keer gedownload. Dat betekent dat meer dan een derde van de bevolking hem gebruikt.

