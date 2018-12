Deze Disneypop kost 39 euro. Undercoveronderzoek brengt aan het licht dat Chinese arbeider er welgeteld 1 cent voor krijgt KVDS

Bron: The Guardian 0 Ze glittert van haar tiara tot haar staart, maakt licht als je haar in het water houdt en zingt liedjes uit de Disneyfilm ‘De Kleine Zeemeermin’: heel wat kinderen zullen dit jaar een Ariel-pop onder de kerstboom vinden. Undercoveronderzoek brengt echter aan het licht dat er geen reden tot feesten is op de plaats waar ze gemaakt wordt. Want van elke 39 euro die voor de pop betaald wordt, blijkt er welgeteld 1 cent naar de Chinese arbeider te gaan die ze maakte.

Het onderzoek werd uitgevoerd door twee non-profitorganisaties die opkomen voor eerlijk werk – Solidar Suisse en China Labor Watch – in samenwerking met de Britse kwaliteitskrant The Guardian. Vandaag werden de resultaten gepubliceerd.

Fabriek

Om te weten te komen hoe het eraan toeging in de fabriek waar de poppen gemaakt worden, ging een medewerkster van de organisaties deze zomer een maand lang undercover bij Wah Tung Heyuan Toy Manufacturing Ltd, in de Chinese miljoenenstad Heyuan. Ze stond mee aan de assemblagelijn en sprak er met enkele van de 2.000 – voornamelijk vrouwelijke – arbeiders. En daaruit bleek dat die extreem lange uren moesten werken en weinig betaald werden.





Volgens de vrouw schommelde het aantal overuren tussen 2 en 5 per dag en moest er ook in het weekend gewerkt worden. Het aantal overuren kon zo oplopen tot 175 uur per maand, vijf keer meer dan wettelijk toegelaten. Het basisloon was al niet veel beter. (lees hieronder verder)

Arbeiders kregen 95 cent per uur, wat nog net legaal is maar werknemers verplicht om extra uren te presteren om rond te komen. In het laagseizoen kregen de arbeiders 2.000 yuan per maand (256 euro), in het hoogseizoen 3.000 yuan (384 euro). Ter vergelijking: een gemiddeld loon in China bedraagt 7.665 yuan of 981 euro per maand. Omgerekend verdienden de arbeiders 1 eurocent per Princess Sing & Sparkle Ariel-pop van 39 euro die van de band rolde.

Heel wat werknemers vertelden dat ze zich erg moe voelden door de lange werktijden en op foto’s die de onderzoekster nam, zijn arbeiders te zien die liggen te slapen op hun werktafel. Wie drie of meer dagen niet opdaagde door ziekte, liep het risico op een boete of ontslag.

Zo moe

“Om 17 uur zei de vrouw die achter me zat dat ze zo moe was dat haar rug pijn deed”, schreef de onderzoekster onder meer in haar dagboek. “Ze wilde zo graag slapen, maar mocht niet omdat onze shift nog niet voorbij was. Ze vroeg zich af waarom de tijd zo traag ging. Als je de hele tijd hetzelfde doet, begin je je na een tijdje duizelig te voelen en zie je niet scherp meer.” (lees hieronder verder)

“Er waren veel vrouwelijk arbeiders in de fabriek en enkele van hen waren al iets ouder”, ging ze verder. “Ze moesten een bril dragen. Ze werkten snel en nauwkeurig, maar soms riep de opzichter toch nog dat het te traag ging. De vrouwen zeiden nooit iets terug en deden stilletjes verder.”

Eerlijker

Solidar Suisse roept de fabrieken – waar ook speelgoed van onder meer Mattel, Hasbro en Ravensburger gemaakt wordt – op om hun winst eerlijker te delen met hun arbeiders. Veel van de grootste speelgoedproducenten zijn nochtans lid van de International Council of Toy Industries (ICTI), die ethische standaarden uitzet om de arbeidsvoorwaarden in speelgoedfabrieken te verbeteren. De ICTI liet al weten dat ze de fabrieken die betrokken waren in het onderzoek, zal aanspreken.

Een woordvoerder van Disney reageerde bij The Guardian en bevestigde dat het bedrijf lid is van de ICTI “als onderdeel van onze verantwoordelijke bevoorradingsaanpak”. Mattel ontkende dat het momenteel speelgoed liet produceren in de betrokken fabrieken.