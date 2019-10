Deze ‘democratische tsunami’ kon een hele luchthaven plat leggen, met inspiratie uit Hongkong: wie zit er achter Tsunami Democràtic? TT

15 oktober 2019

13u01

Bron: ARA.cat, La Vanguardia, El Pais 0 Met duizenden kwamen ze gisteren naar de internationale luchthaven El Prat van Barcelona, de boze Catalanen die het niet eens zijn met de strenge straffen voor de politieke gevangenen. Hun doel: via de kracht van het getal en blokkades de normale werking van de luchthaven plat leggen en het vliegverkeer zodanig in de war sturen dat er wel een reactie van de Spaanse overheid moest komen. Achter de opvallend goed georganiseerde actie zat de nieuwe groepering Tsunami Democràtic.

De beelden gingen twee jaar geleden al eens de wereld rond: Spaanse agenten in vol ornaat die met de wapenstok in de hand insloegen op vreedzame burgers die naar eigen zeggen enkel hun burgerrechten wilden uitoefenen: hun stem uitbrengen in het illegaal verklaarde onafhankelijkheidsreferendum. De Spaanse overheid kreeg bakken kritiek voor het repressieve optreden waarbij honderden gewonden vielen en leverde de onafhankelijkheidsbeweging een golf van sympathie op.

Spanje is er sinds gisterenochtend dan ook als de dood voor om de wereld die beelden opnieuw voor te schotelen. Toch chargeerde de politie gisteren verschillende keren op El Prat om te proberen de luchthaven weer operationeel te krijgen. Dat lukte uiteindelijk maar gedeeltelijk: meer dan 100 vluchten werden afgelast en het auto-, trein- en metroverkeer van en naar de luchthaven lag urenlang volledig stil.



De oproep de luchthaven te bezetten kwam van een tot gisteren relatief onbekend platform: Tsunami Democràtic. Die organisatie is naar eigen zeggen opgericht in aanloop naar de bekendmaking van de straffen die zijn uitgesproken tegen de Catalaanse politici. Volgens El País haalt het platform inspiratie uit de protesten in Hongkong, en er zijn inderdaad grote gelijkenissen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

De belangrijkste manier van actie voeren is bijvoorbeeld net als in Hongkong ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, zoals het blokkeren van wegen of trein- en metrostations. Hoe lang die ongehoorzaamheid zal duren, maakt niet uit, klinkt het. “Geen week, geen drie maanden. Het zal duren zolang het nodig is om onze doelen te bereiken.”

Tsunami Democràtic benadrukt bovendien dat alle acties geweldloos moeten verlopen, net zoals dat ook in Hongkong het geval is. Wie wil deelnemen, moet zich aan een aantal principes houden, heet het op de website. Zo is “de tegenstander geen vijand”, heeft “niemand de waarheid in pacht” en heeft iedereen altijd deels gelijk en zijn “overwinningen via geweld niet te rechtvaardigen”. Ook mogen deelnemers “niet met geweld terugvechten wanneer we worden aangevallen”.

Via een “algemene crisissituatie in heel Spanje” moeten drie doelen uiteindelijk bereikt worden: de vrije uitoefening van de burgerrechten, de invrijheidstelling van de politieke gevangenen en het recht op zelfbeschikking voor Catalonië.

Genève

Tsunami Democràtic werd gisteren vanuit het niets gelanceerd, zo leek het wel, maar de organisatie bestaat al enkele weken en weet duidelijk wat ze doet. De eerste tweet verscheen op 2 september na een ontmoeting tussen verschillende voorstanders van onafhankelijkheid op een conferentie in Genève. Onder hen voormalig minister-president Carles Puigdemont die in België in ballingschap woont, huidig minister-president Quim Torra, en toplui van de belangrijkste pro-onafhankelijkheidspartijen in het Catalaanse parlement. Officieel hebben zij echter niets te maken met Tsunami Democràtic, dat volledig anoniem opereert.

De boodschap in die eerste tweet: “We nemen het initiatief opnieuw in handen. Zonder geweld en via burgerlijke ongehoorzaamheid wachten we op de straffen. Laten we de zaken omkeren: neem deel aan de #TsunamiDemocràtic. Jij bent de tsunami!” De groep postte in de weken nadien vooral foto's van flyers en affiches met hun boodschap en bouwde geleidelijk een aanhang po, maar pas gisteren volgde het voorlopige hoogtepunt: de oproep de luchthaven van bezetten.

📣 Recuperem la iniciativa!

⏩Amb la noviolència i la desobediència civil com a eines, avancem-nos a la sentència.

Canviem l’estat de les coses:

suma’t al #TsunamiDemocràtic

Tu ets el tsunami! 🌊 Tsunami Democràtic(@ tsunami_dem) link

Zwitserse servers

Welke personen er precies achter Tsunami Democràtic zitten, weet voorlopig niemand. Het platform krijgt wel de steun van de belangrijkste pro-onafhankelijkheidspartijen en -organisaties, maar benadrukt zijn onafhankelijkheid van partijpolitiek. De Spaanse overheid zegt alles in het werk te stellen om de verantwoordelijke zo snel mogelijk te achterhalen, maar tast voorlopig in het duister. Mails worden verstuurd via servers in Zwitserland, de website die sinds juli bestaat is geregistreerd op een eiland in de Antillen. Communicatie tussen de top wordt via de ultrabeveiligde app Signal gevoerd.

Communicatie met de leden gebeurt via de eigen app die enkel via een uitnodiging en een QR-code te gebruiken is en via Telegram, een app waarmee deelnemers versleutelde berichten in grote groepen kunnen posten. Ook via Twitter (157.000 volgers) in Instagram (82.000) worden volgers op de hoogte gehouden. Ideeën voor acties worden volgens Catalaanse media in een centrale maar beperkte groep uitgewerkt, waarna ze via gemeentelijke coördinatoren breed worden verspreid. De anonimiteit wordt verzekerd doordat geen enkele coördinator, op welk niveau ook, de identiteit kent van diegenen die boven zijn directe contactpersoon staan.

Vandaag zijn opnieuw minstens 45 vluchten afgelast op El Prat en hebben nog eens tientallen andere vluchten vertraging. Veel passagiers hebben noodgedwongen de nacht moeten doorbrengen op de luchthaven. Ook het treinverkeer is opnieuw verstoord. De democratische tsunami is nog maar pas begonnen, klinkt het in de laatste tweet. “Het antwoord ben jij. En gisteren was het heel duidelijk, de kracht van het volk.”

Ja ho havíem dit: la resposta ets tu. I ahir va quedar molt clar, és #LaForçaDeLaGent 🔝

Això només ha fet que començar. Ara cal preparar-nos pel que vindrà i fer imparable el #TsunamiDemocràtic🌊

📲Descarrega't l'app aquí i fes-la córrer! https://t.co/dNY9ZOuDt0

📷Nació Digital Tsunami Democràtic(@ tsunami_dem) link