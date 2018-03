Deze dame verbrak het wereldrecord van het duurste shot alcohol ooit TK

23 maart 2018

09u22

Wie alcohol drinkt tijdens een avondje uit, kan op het einde met een stevige rekening gepresenteerd worden - zeker als je aan de shotjes gaat. Maar zelfs als je tot de vroege uurtjes blijft hangen, zullen je schulden in het niets verbleken bij die van Ranjeeta Dutt McGroarty. Zij bestelde woensdag één shot cognac, en telde daarvoor meer dan 10.000 euro neer.

Het drankje in kwestie was een glas Rome de Bellegarde uit 1894, de oudste cognac ter wereld. Voor amper 40 ml telde de vrouw in de Londense bar Hyde Kensington maar liefst 10.014 pond (bijna 11.500 euro) neer. Ze verbrak daarmee het wereldrecord van het duurste shot alcohol ooit, werd bevestigd door Guinness World Records.

Het is ook niet zo maar een oude cognac: de Rome de Bellegarde werd in 2004 ontdekt in de kelders van Jean Fillioux en zou een van de eerste creaties van de grootmeester zijn - de familie Fillioux staat bekend om hun cognac van hoge kwaliteit. Deze specifieke cognac werd in 1894 gemaakt en werd verdeeld over 67 flessen, waarvan er dus eentje in Hyde Kensington staat. Het zou wel de eerste keer in 120 jaar zijn dat iemand een glas van het drankje bestelde.

Dame met geld

Ranjeeta Dutt McGroarty kan het zich gelukkig best permitteren. De vrouw is oprichtster en CEO van Trinity Natural Gas, een energiebedrijf in India. Ze gaf een korte speech nadat ze haar peperdure drankje betaalde, waarin ze verkondigde dat 'het leven draait om het uitproberen van nieuwe dingen en het verleggen van grenzen'.

Het vorige record dateert overigens van 9 november 2016. Toen bestelde iemand een glas Cuvée Leonie uit 1858- eveneens een soort cognac - in het Inter Continental in Hong Kong. De persoon in kwestie telde daar toen een dikke 8.000 euro voor neer.