Deze dakloze werd na aanslag in Manchester geprezen als held, nu bekent hij dat hij slachtoffers beroofde ep

17u33

Bron: Belga 0 GoFundMe De dakloze Chris Parker (33) werd als held onthaald na de aanslag in Manchester, maar hij beroofde enkele slachtoffers. Een dakloze Brit heeft vandaag voor de rechtbank toegegeven dat hij na de zelfmoordaanslag van mei vorig jaar in Manchester aan de haal is gegaan met de handtas, de portefeuille en de gsm van twee slachtoffers. De 33-jarige Chris Parker was na de feiten nochtans de hemel ingeprezen voor zijn moed omdat hij net na de aanslag zogezegd slachtoffers ter hulp was gekomen.

Beelden van de bewakingscamera's die in de rechtbank van Manchester werden getoond, laten zien dat de bedelaar tussen de slachtoffers van de zelfmoordaanslag loopt. Volgens het openbaar ministerie bood Parker weliswaar "beperkte hulp" aan de gewonden, maar maakte hij van de gelegenheid gebruik om diefstallen te plegen.

Gsm en bankkaart

Van Pauline Healey stal hij de handtas en de portefeuille. Met haar bankkaart betaalde de dakloze enkele uren later in een McDonald's in Manchester. Van een ander slachtoffer ontvreemdde hij de gsm.

De rechtbank spreekt zich op 30 januari uit over de schuld van Parker, die tot zolang in de gevangenis blijft.

Bij de aanslag van 22 mei 2017 kwamen in de Manchester Arena 22 mensen om het leven. Ze hadden net een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande bijgewoond.