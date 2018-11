Deze commandant had de leiding over 45.000 Navo-militairen. Aan alle nabestaanden van gesneuvelde soldaten schreef hij persoonlijke brieven Alwin Kuiken

02 november 2018

14u44

Bron: Trouw 0 Nederlander Mart de Kruif schreef een boek over het jaar dat hij in Zuid-Afghanistan de leiding had over 45.000 Navo-militairen. Terwijl de Taliban de basis bestookte met raketten, maakte hij beslissingen over leven en dood.

Een militair zegt geen nee als zijn baas iets aan hem vraagt. Dus toen Peter van Uhm, destijds Commandant der Landstrijdkrachten, in het najaar van 2007 Mart de Kruif opbelde over het leiden van de troepen van de Navo in Zuid-Afghanistan, was één ding duidelijk: hij ging.

Terwijl Nederland het vooral over Uruzgan had, de regio waar Nederlandse militairen actief waren, was De Kruif verantwoordelijk voor een groter project. Er prijkte weliswaar een Nederlandse vlag op zijn uniform, maar hij was een jaar lang de commandant van militairen uit zeven landen.

Tien jaar later ligt er een boek over zijn tijd in Afghanistan: ‘Zandhappen’. Dat is vooral het verhaal van De Kruif zelf. Een persoonlijke geschiedschrijving gebaseerd op zijn herinneringen en het dagboek dat hij nauwkeurig bijhield. “Ik denk dat het van historische waarde kan zijn”, zegt De Kruif over de reden dat hij het schreef.

Luie leerlingen

