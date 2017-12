Deze clochard én activist verovert Twitter en het hart van de burgemeester van Parijs FT

09u18 4 Twitter Christian Page Christian Page noemt zich een moderne zwerver. Hij werpt zich op als actievoerder en ijvert ervoor dat Parijs obstakels voor clochards laat weghalen. Een zwerver krijgt wel degelijk iets gedaan in onze maatschappij, dat bewijst het verhaal van Christian Page, clochard uit Parijs. De fervente Twitteraar startte op kerstdag een massale campagne tegen de hekjes die in zijn stad over de metroroosters zijn geplaatst. Zijn bericht ging in geen tijd viraal. Gevolg: amper twee dagen later liet burgemeester Anne Hildago de obstakels weghalen.

De Parijse zwerver Christian Page werpt zich op als 'de verdediger van de rechten van de zwerver'. Met liefst 16.000 volgers op Twitter en bijna dagelijks een nieuwe tweet, heeft hij een groot publiek. Het helpt hem zelfs de Parijse burgemeester Anne Hildago week te maken. Deze week haalde Page alvast één grote overwinning binnen nadat hij een foto de wereld had ingestuurd van ijzeren hekjes in de Rue des Meaux - het negentiende district in Parijs. De metalen constructies zijn rond en over de roosters van een metrostation geplaatst, zodat zwervers er niet met hun matras op kunnen liggen - en zich dus niet kunnen verwarmen aan de lucht die er uit ontsnapt.

Volgens France Bleu zijn de barrières helemaal niet nieuw en werden ze acht jaar geleden al geïnstalleerd. Buurtbewoners herinneren aan de petities die toen werden opgestart om te protesteren tegen de daklozen die te pas en te onpas op de stoep lagen te slapen. "Sommigen hadden zelfs een grote, lompe matras mee. Ze sliepen dan met vier of vijf samen", klinkt het. "En er werd weleens gevochten voor het beste plekje. De situatie liep uit de hand." De stad besloot dan maar hekjes te installeren.

Salut à tous 🙋



Rue de Meaux 75019

Grilles d'air chaud ou parfois se posaient les #SDF. Sauf que maintenant voilà 😠😠😠#soyonshumains @Abbe_Pierre



Sinon venez cet aprèm' à 15h M° Varennes avec le DAL... Histoire de se faire entendre 💪 @federationdal



Joyeux Noël 😘😘😘 pic.twitter.com/DRSAMBmQzb Page(@ Pagechris75) link

En die zijn deze week dus weggehaald, met dank aan de tweet van Page. De socialistische burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, stuurde amper twee dagen later gemeentearbeiders op pad die de omheiningen afbraken. "De burgemeester heeft onmiddellijk een onderzoek bevolen", zei haar woordvoerder in de Franse pers. "Dergelijke situatie is betreurenswaardig te noemen. En dus stond het besluit van de burgemeester snel vast."

De activist wil meer en pusht de stad nu ook andere voorzieningen, die zijn aangebracht om zwervers te weren, weg te halen. Steeds meer nissen en portieken hebben tralies gekregen, ijzeren beugels, gemetselde keien, betonnen blokjes of scherpe pinnen. Liefdadigheidsinstelling Abbé-Pierre verzamelt sinds deze maand foto’s onder het motto: "Laten we liever fatsoenlijk onderdak regelen."

SDF

Opvallend nog: in Frankrijk worden zwervers niet langer 'clochards' genoemd, maar SDF (sans domicile fixe of zonder vaste verblijfplaats). Ook Page verwijst met die naam naar zichzelf, al voegt hij eraan toe dat hij eentje is van de nieuwe generatie, een SDF 2.0.

Salut à tous 🙋



Place de la République 75010... Angle Magenta😵



La @BanquePopulaire... Un commentaire peut-être 😠😠😠



Vous vous nommez Banque "Populaire" mais c'est d'abord la "Banqu€€€" et après le "Peuple"...



Bref, Bonne journée 😘😘😘 et mettez votre arg€nt ailleurs😉 pic.twitter.com/ntRP3LoUgW Page(@ Pagechris75) link