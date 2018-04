Deze bussen, wagens en motors staan al sinds 1974 onaangeroerd op militaire basis en dat is spookachtig zicht Koen Van De Sype

De Nederlandse urban explorer Bob Thissen is met zijn team binnengedrongen op een Britse militaire basis in Cyprus en trof daar een spookachtig tafereel aan: zo’n 400 wagens, bussen en motors die achter werden gelaten tijdens de Turkse invasie in 1974 en sindsdien onaangeroerd bleven staan. “Ze waren van Turks-Cypriotische militairen en burgers die vluchtten ten tijde van de invasie”, vertelt hij zelf aan onze redactie. “Ze hebben hun voertuigen nooit opgehaald. In 2016 startte een operatie om de eigenaars te identificeren, maar die heeft niet veel resultaat gehad. Binnenkort zullen ze worden verkocht. In het slechtste geval eindigen ze bij de metaalboer.”

