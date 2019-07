Deze biker leert pijnlijk lesje wanneer hij staat op te scheppen aan rood licht LDW

08 juli 2019

18u58 0 De bestuurder van een motorfiets probeerde op te scheppen bij omstaanders door zogenaamde burnouts te doen aan een rood licht. Maar dat liep niet helemaal zoals gepland eens het verkeerslicht op groen sprong...

Origineel dient een burnout om de achterband van een motor of auto op te warmen door die heel snel rond te laten draaien, maar een burnout wordt ook vaak gebruikt om op te scheppen. De bestuurder van de motor in Tijuana in Mexico had ongetwijfeld het laatste voor ogen. Maar dat komt hem duur te staan. Wanneer het licht op groen springt, vertrekt de biker op één wiel waarna hij een lelijke val maakt. Hopelijk heeft hij zijn lesje nu geleerd!