Deze bestuurder heeft wel zeer goede engelbewaarder HAA

23 oktober 2019

08u27

Bron: The Independent, Whitfield County Fire Department 0 Een Amerikaanse bestuurder is nipt aan de dood ontsnapt in de staat Georgia. De man knalde met zijn SUV tegen de achterkant van een vrachtwagen, waarna een deel van de lading boomstammen loskwam en zich een weg boorde door de voorruit van de terreinwagen. Dat meldt The Independent.

Het ongeluk vond plaats op 11 oktober in Whitfield County, ruim 160 kilometer ten noordwesten van Atlanta. Het brandweerkorps dat de automobilist uit zijn netelige positie redde, deelde foto’s van het spectaculaire ongeluk. Als bij wonder raakte de bestuurder daarbij slechts lichtgewond.

Luttele seconde voor de crash had de man van een beker koffie gedronken, maar hij had wat gemorst. Toen hij dat wilde opruimen, lette hij even niet op de weg en was het ineens te laat. De bestuurder kon een truck met boomstammen voor hem niet meer ontwijken en reed er vol tegenaan.



De zware klap maakte dat een deel van de lading loskwam en zich een weg boorde door de voorruit van de zwarte Nissan Xterra. Sommige boomstammen persten zich tot achterin de wagen. Volgens The Independent misten de stronken hout de bestuurder op een haar na.

De man zat gekneld in de wagen, waardoor de brandweer van Whitfield County werd opgeroepen om hem te bevrijden. Om die klus te klaren moesten eerst dertig à veertig boomstammen met een kettingzaag worden doorgezaagd. Daarna duurde het nog ongeveer een kwartier om de man uit het voertuig te halen.

Welke verwondingen de bestuurder precies heeft opgelopen, is niet bekend. Zeker is wel dat hij aan veel erger is ontsnapt.