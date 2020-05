Deze beruchte fantasten gingen de ontmaskerde Stéphane Bourgoin voor mvdb

14 mei 2020

13u27 0 De Fransman Stéphane Bourgoin die jarenlang als seriemoordenaarexpert werd opgevoerd is ontmaskerd als fantast . Hij treedt daarmee in het rijtje van voorgangers als ‘Tom Carew’ en Rafid Ahmed Alwan, alias Curveball. Beiden kwamen weg met hun web van leugens, met verregaande gevolgen. Genkenaar Olivier Trusgnach is misschien wel de meest beruchte fantast van ons land.

Tom Carew

Deze Brit heette officieel Philip Sessarego (55) en verbaasde met zijn boek Jihad waarin hij als Tom Carew uit de doeken deed hoe hij in de jaren tachtig als elite-agent van de Britse SAS in Afghanistan werd ingezet. Hij maakte de wereld wijs dat hij de moedjahedien in hun verzet bijstond na de Sovjetinvasie van eind 1979. Het SAS-korps is een van de best afgeschermde onderdelen van het Britse leger: nog nooit werd er een officiële verklaring over afgelegd. Meer dan 50.000 exemplaren gingen over de toonbank, een toevalstreffer: het boek verscheen in de VS daags voor de aanslagen van 11 september 2001. In 2002 ontmaskerde de BBC hem als fantast. Hij slaagde nooit voor de zware toelatingsproeven van de SAS. Sessarego probeerde zich eruit te praten: hij vertelde het verhaal van een goede vriend, een SAS-agent die was overleden in de oorlog. Ook dat ontkrachtte de BBC. De man kwam nadien in ons land wonen onder de naam Philip Stevenson. Hij kreeg verschillende veroordelingen wegens inbraken. In november 2008 werd zijn lichaam aangetroffen in een garage in een Ekeren (Antwerpen), waar hij sliep en kookte. Hij stierf door CO-vergiftiging.

Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, alias Curveball

De Verenigde Staten vielen in maart 2003 Irak binnen en gebruikte de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein als rechtvaardiging voor de invasie. De regering van George W. Bush baseerde zich op informatie van hun belangrijkste informant: Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, alias Curveball. Deze kwam in 1999 in München terecht na politiek asiel te hebben aangevraagd. De man was als chemisch ingenieur afgestudeerd in Bagdad. Aan de Duitse inlichtingendienst BND verklaarde hij een vooraanstaand chemicus te zijn. Hij stond naar eigen zeggen aan het hoofd van een team dat vrachtwagens had omgebouwd tot mobiele laboratoria om dodelijke bacteriën te kweken zoals miltvuur.

Hij beweerde dat hij zelf had deelgenomen aan het in elkaar zetten van zo’n laboratorium. Al bleef hij vaag en kon zijn informatie niet worden bewezen. Hij had zelf geen strijdgassen of dodelijke bacteriën geproduceerd en nooit iemand gezien die dat wel deed. De BND achtte hem als onbetrouwbaar. Hun Britse collega’s van de MI-6 kwamen tot dezelfde conclusie. Ze beschreven hem als een dronkaard en een labiel persoon die last van emotionele en mentale problemen. Ondanks hun waarschuwingen ging de Amerikaanse CIA wel met Alwan al-Janabi, in zee. Hij kreeg de codenaam Curveball, een term uit het honkbal. De gevolgen zijn bekend: met de informatie van Curveball onder de arm sprak de toenmalige VS-buitenlandminister Colin Powell begin februari de VN-Veiligheidsraad toe. Het verzonnen verhaal gold volgens Bush als belangrijk bewijs. Anderhalve maand later startte de invasie. Een Amerikaanse onderzoekscommissie maakte twee jaar later brandhout van de argumentatie. Curveball verkreeg de Duitse nationaliteit en zou volgens een Deense documentaire nog steeds onder politiebescherming staan.

Olivier Trusgnach

Deze Genkenaar beschuldigde in volle Dutroux-periode toenmalig PS-vicepremier Elio Di Rupo van seksueel misbruik bij hem en andere minderjarige jongens. Trusgnach hing al jaren rond in de Brusselse homoscene en schepte graag op over zijn vermeende contacten in de hoogste kringen. Hij beweerde van adel te zijn (baron) en onder meer als viceconsul van de Seychellen op te treden. Trusgnach zelf viel met zijn valse aantijgingen al snel door de mand. Toch startte het gerecht een onderzoek naar de latere premier en huidig minister-president van de Waalse regering.

Di Rupo werd volledig witgewassen door het gerecht, maar dat neemt niet weg dat de zaak sporen naliet bij de Franstalige toppoliticus. “Er werd met verbetenheid op mij gejaagd”, zei hij jaren later daarover in een interview. “Het onderzoek heeft meer dan twee jaar geduurd, pas daarna werd het dossier geklasseerd. Die hele tijd werd mijn privéleven uitgevlooid, millimeter voor millimeter. Alles werd gecontroleerd, de plaatsen waar ik ging, waar ik geld uitgaf. Ik had de financiële middelen om me overeind te houden en vrienden om mij moreel op te krikken. Maar de minderbedeelden, die worden door zo’n onderzoek vermorzeld”.

Trusgnach zelf verkaste naar het Verenigd Koninkrijk. Het spreekwoord “een oude vos verleert zijn streken niet” gaat absoluut voor hem op. In de jaren na de eeuwwisseling hing hij rond aan de prestigieuze Oxford Universiteit. Hij studeerde er niet, maar stond er bekend als ‘Champagne Oliver’ en deed zich voor als een steenrijk fuifbeest. Iets wat in oktober 2003 abrupt eindigde, hij verliet Oxford en trok naar de nabijgelegen Britse hoofdstad. Hij frequenteerde de Londense antiekbuurten en de gay-uitgaansbuurt in Soho. De Londense politie zocht hem in 2005 wegens fraude. Hij lichtte als hertog Olivier von Mecklenburg-Schwerin een onbekend aantal slachtoffers op. In 2015 kreeg hij in Groot-Brittannië 27 maanden cel na geld te hebben gestolen van zijn werkgever.

Lees ook: Franse topexpert in seriemoordenaars loog indrukwekkende carrière van 40 jaar bij mekaar