Deze Belgen trekken naar Word Economic Forum in Davos: “Meer dan ooit noodzakelijk om Belgische belangen te verdedigen”, zegt premier HR

22 januari 2019

06u46

Bron: Belga 0 Een uitgebreide Belgische delegatie neem vandaag en de komende dagen deel aan het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Onder hen ook Premier Charles Michel, hoewel zijn minderheidsregering in lopende zaken is. "Het is meer dan ooit noodzakelijk om de Belgische belangen er te verdedigen", zegt de premier.

In het Zwitserse bergdorpje Davos vindt deze week opnieuw het Wereld Economisch Forum plaats, de jaarlijkse vergadering van de machtigen der aarde. Hoog in de Alpen vergaderen toppolitici, CEO's van de grootste bedrijven en beleidsmakers de komende dagen over het wel en wee van de wereld, zoals ze al doen sinds 1971. Voorstanders noemen het Wereld Economisch Forum een superdenktank waar op hoog niveau ideeën kunnen uitgewisseld worden en vooral contacten gelegd. Critici hebben het over een elitair clubje voor de één procent, een praatbarak voor de ons kent ons.

Geen Trump, May en Macron

Eén ding staat wel vast. Nergens ter wereld zijn op zo weinig vierkante kilometers zoveel wereldleiders samen te zien. Alhoewel. Dit jaar kampt het forum met een aantal afzeggers. En niet de minste. De Amerikaanse president Donald Trump blijft thuis, net als de rest van de Amerikaanse delegatie. De 'government shutdown' eist hen op. Idem voor de Britse premier Theresa May, die haar handen vol heeft met brexit. Gele hesjes houden de Franse president Emmanuel Macron dan weer in Frankrijk.

Bono

Zijn wel van de partij: de Duitse kanselier Angela Merkel, de Japanse premier Shinzo Abe of nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro, de 'Trump van de tropen'. Ze krijgen het gezelschap van heel wat andere politici en belangrijke CEO's van het kaliber als Jack Ma, oprichter van de Chinese onlinewinkel Alibaba. Ook beleidsmakers als VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en IMF-topvrouw Christine Lagarde reizen af naar het bergdorpje, net als de bekende Britse bioloog sir David Attenborough, prins William of muzikant/wereldverbeteraar Bono.

Uitgebreide Belgische delegatie

In Zwitserland tekent alvast een uitgebreide Belgische delegatie present: ondanks een minderheidsregering in lopende zaken trekt premier Charles Michel net als vorig jaar naar Davos, idem voor de ministers Kris Peeters en Alexander De Croo. "In tijden van brexit en handelsspanningen is het meer dan ooit noodzakelijk om in Davos de belangen van België en de Belgische bedrijven te verdedigen", klinkt het bij Michel.

Filip en Mathilde

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois is er bij, net als de voorbije jaren. Koning Filip en koningin Mathilde nemen eveneens deel aan het forum. Op de deelnemerslijst ook verscheidene Belgische bedrijfsleiders, zoals Proximus-CEO Dominique Leroy of de topman van de Antwerpse haven, Jacques Vandermeiren.