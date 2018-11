Deze beelden tonen de zware overstromingen op Sicilië: “Mensen zitten opgesloten in hun eigen huis, de hele streek is verwoest” bvb

04 november 2018

14u03

Bron: RTL Info 22 Het zware noodweer in Italië heeft al verschillende dodelijke slachtoffers geëist. De familie van Calogero, die zelf in Luik woont, bevindt zich middenin het slechte weer op het Italiaanse eiland Sicilië: hij deelt enkele verontrustende video’s van de overstromingen.

Het slechte weer eiste al verschillende slachtoffers op Sicilië. In het dorpje Casteldaccia bij Palermo vonden duikers de lichamen van negen familieleden in een overstroomd landhuis.

Calogero nam contact op met RTL Info. Hij woont zelf in Luik, maar veel van zijn familieleden bevinden zich in Italië. Zij worden allen getroffen door de vele overstromingen. “De mensen zitten gevangen in hun eigen huis. Vele wegen zijn niet toegankelijk”, legt hij uit.



Ook al is zijn familie niet gewond, toch is Calogero enorm bezorgd. “Het blijft maar stormen, regenen, onweren, hagelen… Het is echt enorm zwaar voor hen”, aldus Calogero. “De hele streek is verwoest”, voegt hij daaraan toe.

Calogero bemachtigde enkele video’s van de overstromingen. Op de beelden zijn de zware overstromingen te zien. Zo is bijvoorbeeld de weg van Agrigento naar Palermo volledig bedekt met water. Ook andere delen van Agrigento werden getroffen door overstromingen.

Oproep: bent u in het getroffen gebied op Sicilië? Onze redactie zou u graag willen spreken. Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden.

Op 50 kilometer van Agrigento, verder landinwaarts, leven de inwoners van Caltanissetta in zware omstandigheden. Dat blijkt uit deze beelden:

Ook in Palermo staan de straten onder water:

Tenslotte gaat alle aandacht van Calogero uit naar één specifieke plaats: “Dit is mijn dorp, Montedoro, in de provincie Caltanissetta.”