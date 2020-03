Exclusief voor abonnees

Deze arts liep zelf corona op en was één avondje grieperig

Remco Andersen

09 maart 2020

14u56

Bron: De Volkskrant

0

De Nederlandse dermatoloog Dirk Jan Hijnen (45) liep het coronavirus op tijdens een medisch congres in München. Behalve een “grieperig avondje” tijdens de wintersport vier dagen na het congres, heeft hij nergens last van gehad. “Ik maak me vooral zorgen over de onrust.”