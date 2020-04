Exclusief voor abonnees Deze arts (28) vocht voor het leven van coronapatiënten. En toen belandde hij zelf op intensieve Maud Effting

26 april 2020

09u23

Bron: De Volkskrant 96 Coen Feron (28), anesthesioloog in opleiding, is volop bezig met het redden van coronapatiënten als hijzelf besmet blijkt te zijn. Zijn grote angst wordt werkelijkheid, hij moet kunstmatig beademd worden. Toch neemt zijn leven pas echt een wending als hij zijn ogen weer opent, vertelt hij in De Volkskrant.

Op een veldbedje ligt de Nederlandse arts Coen Feron (28) in de grote, witte coronatent naast zijn eigen ziekenhuis, het Maastricht UMC. Hij krijgt geen lucht. Hij ademt bijna veertig keer per minuut.

Het is 24 maart, tien uur in de avond. Zijn vrouw heeft hem zojuist naar het ziekenhuis gebracht. Achter een scherm hoort hij de verpleegkundige praten tegen haar. “Gaat u maar naar huis”, zegt de verpleegkundige, “want het gaat niet zo goed met uw man. We nemen hem mee.”

Meteen daarop rijden ze hem weg, het ziekenhuis in. Zijn vrouw ziet hij niet meer.

Feron is arts in opleiding tot anesthesioloog. Zelf denkt hij dat dit zo voorbij zal zijn. Gewoon een beetje zuurstof en dan is het klaar. “Ik dacht: stel je niet zo aan, Coen, ben je nou aan het hyperventileren?”

Maar dan ziet hij ze. Zijn eigen collega’s van de intensive care en de Spoed zijn voor hem gekomen. Dit zijn de mensen met wie hij dag in dag uit werkt.

Zij hebben het ook gezien: dit is er een van ons.

Doodsbang

Op zijn brancard krijgt hij een berichtje van een collega, het plaatsvervangend hoofd van zijn afdeling, anesthesiologie. Hij heeft haar deze avond laten weten dat hij naar de coronatent is gebracht.

“Hoe gaat het nu?”, schrijft ze. “De ic staat nu bij me”, schrijft hij terug. “Shit!!”, appt ze. “Kan ik iets voor je betekenen?”

Hij geeft geen antwoord meer.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen