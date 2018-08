Deze Amerikaanse veteraan was bereid te sterven voor de VS. Pas als lijk is hij er weer welkom Michael Persson

09 augustus 2018

10u44

Bron: de Volkskrant 0 Op de grens met Mexico hangt een bijzonder legertje oud-militairen rond. Als niet-Amerikanen waren ze bereid geweest te sterven voor de VS. Ze dienden in het Amerikaanse leger en zouden als beloning het staatsburgerschap krijgen. Het tegenovergestelde gebeurde: ze werden uitgezet. 'Verbannen uit het land waarvan zij houden.'

Het is al volop Mexico, dit sudderende straatje in de grensstad Tijuana, met een scharrelende hond en een kukelende haan en mannen die hurkend in de schaduw schuilen voor de zon, maar toch hangt er een trotse Amerikaanse vlag achter de deur van een van de huizen. Daarnaast de rode vlag van het Amerikaanse korps mariniers. De blauwe vlag van een parachutistendivisie. Een adelaar omringd met Amerikaanse sterren en strepen. Jaime Caso, een oudere man met een getaand gezicht in een veel te ruime bermuda, komt aangesjokt met een rugtasje over zijn schouder. Ja, hier moet hij zijn.

‘Jimmy!’, zegt Hector Barajas, de commandant van deze post, als Caso binnenstapt in een ruimte die het midden houdt tussen een rekruteringskantoor van het leger en een jeugdherberg voor oudere jongeren. ‘Nieuwe troepen!’ Ze omhelzen elkaar. Veteranen onder elkaar. Al zouden ze nooit zulke wapenbroeders zijn geworden als ze niet allebei Amerika waren uitgezet.

