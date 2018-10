Deze Amerikaanse gebruikt Tinder om stemmen te ronselen voor democratische kandidaten in ‘swing states’ bvb

31 oktober 2018



Bron: The Huffington Post 0 Volgende week vinden in Amerika de tussentijdse parlementsverkiezingen of ‘midterms’ plaats. In sommige staten, de zogenaamde ‘swing states’, blijft de uitslag steeds een dubbeltje op zijn kant. Om ervoor te zorgen dat de kiezers zich, net in die staten, bewust zijn van de belangen die met de ‘midterms’ gemoeid zijn, maakt de Amerikaanse Jen Winston gebruik van de datingapp Tinder.

Jen Winston beheert het op feminisme gerichte Instagramaccount girlpowersupply, maar ze is ook actief op de datingapp Tinder. Onlangs betaalde ze 9,99 dollar (bijna 9 euro) voor Tinder Plus. Met die bonus kan je onbeperkt likes uitdelen, maar dat is niet het enige. Je kan ook je locatie aanpassen en dus overal ter wereld swipen (personen die je leuk vindt naar rechts vegen, anderen naar links). Winston, die zelf schrijfster is, reist veel. Voordien vond ze het niet nodig om die bonus op Tinder te betalen. Tot ze dus te weten kwam dat ze op die manier haar locatie kan aanpassen en in contact kan komen met mensen die veel verder wonen.

Winston maakt op die manier contact met mensen uit het hele land om er zeker van te zijn dat ze geregistreerd zijn om te stemmen. Ze probeert hen vervolgens een klein duwtje in de rug te geven om voor een democratische kandidaat te stemmen, vooral in de ‘swing states’ (staten in de VS waar presidentskandidaten van Democraten en Republikeinen gewoonlijk nek aan nek gaan en waar de uitslag doorslaggevend kan zijn op nationaal niveau, nvdr.).

Politiek en daten

“Ik ben gepassioneerd door politiek en ik date graag online, dus de twee samen is de perfecte combinatie”, zo vertelde Winston aan de Amerikaanse nieuwswebsite The Huffington Post.

Winston is zelf afkomstig uit New York. Op Tinder had ze een match met iemand uit de Amerikaanse staat Georgia. Niet alleen zijn interesse in haar was het belangrijkste, maar ze wilde ook graag weten of hij geïnteresseerd is in politiek en dan vooral in de democratische kandidate Stacey Abrams. Over dat ‘gesprek’ stuurde zij afgelopen zaterdag een tweet.

I paid $9.99 for Tinder Plus which seemed dumb until I realized I could change my location & campaign in swing states pic.twitter.com/UaaOWGsztY Jen Winston(@ jenerous) link

Winston noemt het zelf “Tinderbanking”. Ze hoopt op die manier zoveel mogelijk mensen te overhalen om op democratische kandidaten te stemmen.

