Exclusief voor abonnees Deze agent herkende al honderden criminelen en is cruciaal bij opsporingswerk Koen Voskuil

16 juni 2019

09u42

Bron: AD.nl 1 Als de Amsterdamse hoofdagent Robert één keer een gezicht ziet, vergeet hij het nooit meer. Waarom superherkenners een plaag zijn voor inbrekers, overvallers en moordenaars.

In een flits herkent hij hem: ‘Fat’ Freddie Thompson, één van de meest gevreesde Ierse gangsters. Dat is bijna onmogelijk, want de man rijdt aan de overkant van de straat met twee trambanen in het midden. Ondanks al die meters tussen hen in weet de agent het zeker. Hij voelt zoals altijd de adrenaline door zijn lijf gaan.



Robert (nu 33) zet het zwaailicht aan en keert zijn politieauto. Als de auto aan de kant staat en hij om een identiteitsbewijs vraagt, laat de man een kopie van een slecht vervalst paspoort zien. “Ik wist al lang dat hij het was, maar het spel blijft leuk. Dus ik vertel hem dat hij gezocht wordt en is gearresteerd.’’

Een gave

Op het politiebureau weigert de Ier eerst te praten, maar uiteindelijk wint zijn nieuwsgierigheid het: “Hoe wist je dat ik het was?” Robert vertelt dat hij hem op grote afstand herkende van een opsporingsfoto die een collega eerder heeft laten zien. De crimineel, die momenteel een levenslange straf uitzit voor moord, kan maar één woord uitbrengen. “Unbelievable.”

Dat hij over een gave beschikt, ontdekt Robert als agent in opleiding, tijdens één van zijn eerste dagen op straat in Amsterdam West. Die ochtend is hij gebriefd over een gezochte crimineel. En ja hoor, tussen een groepje jonge mannen op de Slotermeerlaan pikt hij hem eruit. Na een spectaculaire achtervolging is hij de eerste van nu al meer dan 250 herkende criminelen, waarvan de meesten zijn opgepakt.

