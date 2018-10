Deze Afrikaanse landen kregen nog nooit een Amerikaanse president over de vloer bvb

07 oktober 2018

14u32

Bron: Quartz, Statista 0 Melania Trump is vorige week aangekomen in Afrika voor een zevendaagse rondreis door vier Afrikaanse landen. De Amerikaanse first lady bezoekt het continent zonder haar echtgenoot. President Trump heeft, in de hoedanigheid van president, nog geen bezoek gebracht aan Afrika. En hij is niet de enige. Tot op de dag van vandaag hebben slechts acht zittende Amerikaanse presidenten een Afrikaans land bezocht.

Afgelopen maandag vertrok Melania Trump voor zeven dagen naar Afrika waar ze achtereenvolgens Ghana, Malawi, Kenia en Egypte zou bezoeken. Die trip maakt ze dus zonder haar echtgenoot Donald Trump.

Het Office of the Historian van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert informatie over alle officiële reizen van de president. De gegevens gaan terug tot de eerste termijn van Theodore Roosevelt en het begin van de 20ste eeuw.

70 procent nog niet bezocht

Slechts 16 van de 54 landen op het continent hebben ooit officieel bezoek gekregen van een zittende Amerikaanse president. Dat betekent dat 70 procent van de Afrikaanse landen nog nooit een Amerikaanse president heeft ontvangen.

In totaal zijn er 52 bezoeken gebracht aan Afrika, waarvan 16 aan Egypte. Het eerste presidentiële bezoek aan Afrika was Roosevelt, die begin 1943 een ontmoeting had met de Britse premier Winston Churchill in Marokko. Het recentste bezoek dateert al van 2015 toen Barack Obama een bezoek bracht aan Ethiopië.

Deze Afrikaanse landen ontvingen nog nooit bezoek van een zittende Amerikaanse president: Algerije, Angola, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo-Brazzaville, Congo-Kingshasa, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Gabon, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdië, Kameroen, Lesotho, Libië, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanië, Mauritius, Mozambique, Namibië, Niger, Sao Tomé en Principe, Seychellen, Sierra Leone, Soedan, Swaziland, Togo, Tsjaad, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Soedan.

Meer over politiek

Afrika