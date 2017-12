Deze 8 onhebbelijke gewoontes kenmerken Donald Trump Karen Van Eyken

17u57

Bron: The Independent 0 Photo News Donald Trump is een man van vele talenten, maar de Amerikaanse president heeft ook enkele merkwaardige gewoontes.

De steenrijke zakenman is bijna één jaar aan de macht als president. Ondertussen blijken de berichten over zijn rare geplogenheden niet uit de lucht gegrepen. Ziehier een lijstje van zijn vreemdste gebruiken.

Raak de afstandsbediening niet aan

Volgens de New York Times reageert de president overgevoelig met betrekking tot de verscheidene afstandsbedieningen in het Witte Huis en vooral wie ze mag aanraken.

Alleen Trump en zijn technische staf mogen de toestellen bedienen en de tv's moeten steeds afgestemd staan op één van zijn favoriete zenders zoals Fox News. Ook tijdens meetings moeten de toestellen aan staan zodat Trump niets van het nieuws mist.

'Diet Coke en fastfood'

De eet- en drinkgewoontes van de president zijn niet van die aard om er een voorbeeld aan te nemen. De New York Times claimt dat de zakenman makkelijk 12 blikjes Coca-Cola Light per dag consumeert. Op zijn bureau bevindt er zich blijkbaar een speciale knop waarmee hij zijn lievelingsdrankje vliegensvlug bij zijn medewerkers kan 'bestellen'. Sommige naasten vrezen voor de effecten van het drankje op zijn gezondheid.

Trump houdt daarenboven van fastfood, ongezonde snacks en zoetigheden. Burgers van McDonald's, KFC, Oreo's en pretzels laat hij en masse aanrukken.

Herschikken van voorwerpen

Eerder dit jaar ging een video viraal waarop te zien was hoe de Amerikaanse leider tijdens een meeting niet alleen zijn eigen benodigdheden maar ook die van anderen aan het herschikken was. Alle dingen moeten in de vergaderzaal blijkbaar altijd liggen zoals hij het wil.

This is the weirdest thing I've ever seen pic.twitter.com/EF6Hk3Y3ai Ali Segel(@ OnlineAlison) link

Obsessie voor netheid

Trump heeft reeds toegegeven dat hij smetvrees heeft. Hij probeert zijn handen zo vaak mogelijk te wassen om zeker niet ziek te worden. Hij is zo paranoïde dat hij handdrukken mijdt en pizza altijd met mes en vork eet.

Maar vroeger was dit blijkbaar niet zo'n probleem:

Altijd een nieuwsitem willen zijn

Het is geen verrassing dat de president graag veel aandacht krijgt. Wanneer hij het nieuws niet haalt, maakt hij zich grote zorgen. "Een voormalige topadviseur verklaarde dat Trump zich oncomfortabel begon te voelen wanneer hij twee à drie dagen na elkaar naar het nieuws had moeten kijken zonder zichzelf te zien", berichtte de New York Times.

Zijn kapsel

De zakenman moet zowat het bekendste kapsel van de planeet hebben. En hij houdt ervan dat zijn lokken in de plooi liggen. Tijdens een politieke rally in 2016 bekloeg hij zich erover dat de haarsprays van tegenwoordig toch niet meer zo goed zijn als vroeger.

De badkamer showen

De president maakt er een punt van om aan gasten zijn nieuwe stulpje te showen en dan mag de badkamer tijdens de rondleiding zeker niet ontbreken. Hij heeft de rare gewoonte om uit te pakken met zijn verscheidene badkamers, en zeker degene die hij liet renoveren nabij de 'Oval Office'.

Weinig slaap

Het leven van de president is hectisch waardoor de nachtelijke slaap er vaak bij inschiet. Naar verluidt komt Trump toe met slechts 5 à 6 uur slaap na een gemiddelde werkdag van zestien uur.

AFP