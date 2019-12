Deze 6 cold cases gingen vooraf aan verdwijning Théo Hayez in Byron Bay HR

Sinds 31 mei is de 18-jarige Belg Théo Hayez, afkomstig uit Overijse, vermist. Hij werd het laatst gezien bij het buitengaan van een café in de badplaats Byron Bay in Australië. Van jonge Belg is ook vandaag nog geen spoor. Hij blijft zo op de lijst van in totaal 2.600 onopgeloste verdwijningen in Australië. Zes van die mysteries vonden hun oorsprong in of vlakbij Byron Bay.

Byron Bay is een kustgemeente in de staat New South Wales op het meest oostelijke punt van Australië, Cape Byron. Het is een populaire toeristische plek, zeker bij backpackers en surfers. De Belg Théo Hayez (18) werd er op 31 mei buitengezet in de bar Cheeky Monkey’s, zogezegd omdat hij te dronken was. Even later werd hij nog gefilmd, daarna verdween hij op mysterieuze wijze.

Nu blijkt Byron Bay op dat vlak een voorgeschiedenis te hebben. In de buurt verdwenen de voorbije tientallen jaren minstens 6 mensen die tot op vandaag nooit teruggevonden zijn.

1. Ellen Wilson (54), vermist sinds 2015

Ellen Wilson verdween op 11 september 2015. De laatste beelden van de vrouw werden gemaakt toen ze net geld had afgehaald aan de luchthaven Ballina, waar de duizenden toeristen die Byron Bay bezoeken landen.

Even later passeerde ze nog in het Australian Hotel, waar ze met haar Subaru Forrester vertrok. Ze belde de volgende ochtend nog een vriendin, waarmee ze een afspraak had in verband met vrijwilligerswerk. Ellen daagde echter niet op. Haar vriendin maakte zich zorgen, verwittigde de politie en gaf haar op als vermist.

Sindsdien lijkt Ellen van de aardbol verdwenen. Volgens haar familie ligt het helemaal niet in de aard van Ellen om plots te verdwijnen, zonder een teken van leven te geven.

2. Malcolm Briggs, laatst gezien in 1974-1975

Malcolm Briggs, die zijn linkeroor mist, werd ergens tussen 1974 en 1975 het laatst gezien in Mullumbimby, op enkele kilometers van Byron Bay. Toch slaagde hij er volgens opsporingsberichten in om na zijn verhuis met familie in contact te blijven tot in 2004, wanneer hij als vermist werd opgegeven.

Volgens familieleden rookte Briggs graag op zelf gerolde sigaretten en bewaarde ze in zijn bovenste borstzak. Zijn favoriete outfit bestond uit een lange broek in combinatie met een geruit hemd.

3. Bronwyn Winfield, vermist sinds 1993

De zaak van Bronwyn Winfield is gecompliceerder. De 31-jarige moeder van twee kinderen werd voor het laatst gezien op 16 mei 1993, in haar huis in Lennox Head op enkele kilometers van Byron Bay. Ze werd als vermist opgegeven door haar partner.

“Ze liet twee jonge kinderen achter, toen 5 en 10 jaar oud, wat deze cold case des te pijnlijker maakt”, zegt een politieman. Familie van de vrouw denkt dat ze werd vermoord door haar toenmalige partner. Maar daar zijn nooit bewijzen van gevonden. Men gaat er desalniettemin van uit dat de vrouw overleden is.

In 2009 heropende de politie het onderzoek naar de zaak. Daarbij loofde men een beloning van 100.000 dollar uit voor wie een tip kon geven die leidde tot een veroordeling. Toch weten haar kinderen nog steeds niet hoe hun moeder verdween, en loopt de moordenaar dus nog vrij rond.

4 . Rodney Bradridge, vermist sinds 1997

Rodney Clement Bradridge was 23 jaar toen hij op 22 mei 1997 werd afgezet langs de weg in Mullumbimby, op een tiental kilometer van het centrum van Byron Bay. Sindsdien is hij niet meer gezien en hij had hij geen contact meer met familie of vrienden. De overheid zegt ernstig bezorgd te zijn om zijn toestand.

De politie organiseerde een zoektocht omdat ze dachten dat hij mogelijk in het wild kampeerde. De zoektocht werd echter gestaakt toen die niets opleverde. Als Rodney nog leeft, is hij nu 45 jaar oud.

5. Jeffrey Neville, spoorloos sinds 1993

Jeffrey Neville was 39 jaar toen hij in december 1993 als vermist werd opgegeven in Mullumbimby. Er is niet veel informatie bekend over hem, maar hij zou bekendstaan als gebruiker van zowel medicijnen als verboden drugs. De kans dat hij nog leeft is klein. Indien wel, is hij intussen 65 jaar oud.

6. Margaret Ryan, vermist sinds 1986

Margaret Ryan was 38 jaar toen ze op 3 juli 1986 in de namiddag voor het laatst gezien werd door een vriend in Mullumbimby. Volgens het opsporingsbericht is de vrouw is 1,60 meter groot en heeft ze blonde haren. Als ze nog leeft, is ze intussen 52 jaar.

Sindsdien heeft ze geen contact meer gehad met vrienden of familie. Veel meer is niet bekend over de verdwijning.