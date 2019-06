Deze 4 kandidaten zouden bovenaan lijst staan om Sarah Sanders te vervangen KVDS

14 juni 2019

18u06

De Amerikaanse president Donald Trump bekijkt momenteel wie Sarah Sanders (36) moet vervangen als woordvoerder van het Witte Huis en 4 namen zouden bovenaan zijn lijstje staan. Dat heeft een anonieme vertrouweling van de president aan persbureau Reuters gemeld.

Sanders legt eind deze maand haar functie van woordvoerder neer en keert terug naar haar thuisstaat Arkansas. Ze zou daar een gooi naar het gouverneurschap overwegen in 2022. Sanders was ongeveer twee jaar de woordvoerder van het Witte Huis.

De vier mogelijke opvolgers zijn volgens de bron van Reuters Hogan Gidley (de vicewoordvoerder van het Witte Huis), Stephanie Grisham (de communicatiedirecteur van first lady Melania Trump), Heather Nauert (de voormalige woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken) en Tony Sayegh (de woordvoerder van het ministerie van Financiën).





Het Witte Huis geeft voorlopig geen commentaar. Trump zei in een interview met Fox News wel al dat de job van woordvoerder erg gegeerd is. En hij liet zich ontvallen dat Grisham in het bijzonder een erg goede kandidate is.