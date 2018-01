Deze 3 kinderen verdwenen 52 jaar geleden mysterieus. Maar nu is grote doorbraak op til Karen Van Eyken

22 januari 2018

12u23

Bron: 7 News, News.com.au, Daily Mail 126 Jane (9), Arnna (7) en Grant (4) Beaumont verdwenen op 26 januari 1966 op een strand in Adelaide. Ze werden sindsdien nooit meer gezien en de raadselachtige zaak houdt Australië al jarenlang in de ban. 52 jaar na de feiten plant de politie opgravingen op basis van nieuwe informatie. Dat melden diverse Australische media.

Op 26 januari 1966 mogen de drie kinderen van hun ouders Jim en Nancy Beaumont gaan spelen op het strand van Glenelg. Ze nemen om 8u45 de bus. Het is een ritje van vijf minuutjes. De kinderen doen dat wel vaker. Om 14 uur moesten ze thuis zijn maar ze dagen niet op.

De ouders slaan in de vooravond alarm en de politie zoekt met man en macht naar hun kroost. De grootschalige zoekactie levert niets op.

Het mysterie is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste verdwijningszaken van Australië. Maar het gerecht heeft de zoektocht nooit opgegeven. Nu heeft de politie op basis van nieuwe informatie van getuigen en nieuwe staalnamen een site nabij Adelaide geïdentificeerd waar de kinderen mogelijk liggen begraven.

Het zou gaan om een bepaald stuk grond dat lijkt te zijn omgewoeld en de grootte heeft van een graf op een fabriekssite in North Plympton.

In 2013 had de politie daar al eens een ander klein stuk afgegraven op basis van informatie uit het boek 'The Satin Man' waarin een man beweerde dat zijn vader, de lokale zakenman Harry Phipps, de kinderen had vermoord. Op de dag van de verdwijning zou de zoon van Phipps, Haydn, de kinderen opgemerkt hebben in de tuin. De auteur, Alan Whiticker, beweerde dat de zakenman de kinderen had omgebracht waarna twee mannen - onwetend over de ware toedracht - de opdracht hadden gekregen om een groot gat te graven op de fabriekssite. Daar zouden de slachtoffertjes worden begraven.

Harry Phipps was op dat moment eigenaar van de fabriek en wordt nu door het gerecht opnieuw als mogelijke hoofdverdachte naar voor geschoven. Na een televisiereportage over de zaak meldden de twee mannen zich die het gat in opdracht van Phipps hadden moeten graven. Maar toen de politie de site in 2013 onderzocht waren beide mannen niet als getuigen opgeroepen., terwijl ze wellicht belangrijke aanwijzingen hadden kunnen geven. Dat is de politie achteraf op veel kritiek komen te staan.

"Harry Phipps was een pedofiel, een echt roofdier en zeer gevaarlijk", vertelde Bill Hayes, een voormalige speurder aan de Australische zender 7 News.

De opgravingen zouden binnen enkele weken moeten van start gaan en brengen hopelijk de ware toedracht aan het licht zodat Jim (92) en Nancy (90) Beaumont eindelijk rust kunnen vinden.