Deze 2 mannen zijn geheime wapen van Kim Jong-un: zij gaven hem nucleair arsenaal “18 keer krachtiger dan atoombom Hiroshima” Koen Van De Sype

14 februari 2018

17u08

Bron: Daily Mail, The Sun 0 Ri Hong-sop en Hong Sung-mu: dat zijn volgens waakhond 38 North de twee topwetenschappers die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het nucleaire arsenaal gaven waarvan hij altijd droomde. Met wapens die 38 keer krachtiger zijn dan de atoombom die Hiroshima verwoestte. En waarvan het recentste exemplaar – de Hwasong-15 – volgens de NAVO zelfs Europa kan bereiken.

38 North is niet het eerste het beste: het gaat om een programma van het Amerikaanse Korea Instituut aan de Johns Hopkins-universiteit, waaraan topwetenschappers en toppolitici hun medewerking verlenen. Medewerker Michael Madden gaf in een aantal populaire Britse kranten tekst en uitleg over hoe Ri Hong-sop en Hong Sung-mu cruciaal waren in het succes van het wapenprogramma van Kim Jong-un en op dit moment zijn topwetenschappers zijn.

Sovjetunie

Ze hebben volgens Madden vermoedelijk hun academische opleiding gehad in de voormalige Sovjetunie, mogelijks ook aan het Yuzhnoye Design Office in Oekraïne. Dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen van satellieten en raketten. Daarna keerden ze terug naar hun thuisland, waar ze aan het werk gingen aan het Yongbyon Nuclear Scientific Research Center. Hong was er in de jaren 80 hoofdingenieur, Ri directeur. (lees hieronder verder)

Intussen behoren ze tot de elite in Noord-Korea. In september waren ze nog eregast op een feest voor de nucleaire wetenschappers van het land. Kim Jong-un liep er hand in hand met Ri rond en met Hong aan hun zijde. De echtgenote van Kim, Ri Sol-ju, liep erachteraan. De twee kregen ook de eerste twee stoelen links naast de dictator en bloemen die Kim aangeboden werden.

“Ze zijn technische experten”, aldus Madden. “Dergelijke mensen zijn meestal lid van de Opperste Volksvergadering of van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij. Ze hebben titels als ‘vicedirecteur’ van een van de departementen van de partij. Dat is soms zelfs een positie met meer macht dan de eigenlijke ‘directeur’ van het departement.”

Een ander belangrijk figuur volgens Madden is munitie-expert Yu Jin. “Hij is betrokken bij alles wat kan ontploffen”, klinkt het. “Nucleaire wapens hebben een ontstekingsmechanisme nodig en dat is iets waar deze man zich mee bezighoudt. Hij straalt zelfvertrouwen uit, dat zie je onder meer aan zijn houding en aan wat hij draagt. Veel van deze wetenschappers zien eruit alsof ze de foto van hun doodsprentje moeten laten nemen, maar dat is bij deze man niet het geval.”

Vermoord

Hoewel er nog veel meer wetenschappers meewerken aan het nucleaire programma van Noord-Korea, zouden deze drie volgens Madden essentieel zijn in het succes ervan. “Ze hebben ervaring. Ze werken al zeker drie of misschien zelfs vier decennia mee aan het programma. En dat is iets dat kan dankzij de specifieke aanpak van Kim Jong-un. Waar zijn vader Kim Jong-il alles van dichtbij opvolgde, blijft hij wat afzijdig. Hij straft niet op dezelfde manier als zijn vader. Wetenschappers worden niet vermoord als er eens een rakettest mislukt.”