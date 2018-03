Deze 19 vrouwen beweren dat ze affaire hadden met Trump (gewenst of ongewenst) HR

23 maart 2018

16u50

Bron: USA Today 5 Begin deze week had de Amerikaanse president Donald Trump op één dag twee nieuwe processen van vrouwen aan zijn been. Ze maken het hem niet gemakkelijk, de vrouwen, en het lijstje wordt steeds langer. Deze 19 dames beweren allemaal dat ze een affaire hadden met de president, of dat ze beschuldigen hem van ongewenste intimiteiten.

1. Stormy Daniels

De Amerikaanse pornoster Stephanie Clifford, bekend als Stormy Daniels, verklaarde in 2011 in een interview dat ze in 2006 een affaire had met Trump. In ruil voor seks zou hij haar een appartement hebben beloofd. In het verkiezingsjaar 2016 zou de pornoactrice 130.000 dollar hebben gekregen om haar mond te houden over de verhouding. Wegens het schenden van die overeenkomst dreigt ze nu mogelijk tot 20 miljoen dollar te moeten ophoesten.

2. Karen McDougal

Karen McDougal, een voormalig Playboy-model, verklaarde in februari in The New Yorker dat ze Trump ontmoette op een feestje in de Playboy Mansion in Los Angeles in juni 2006 en kort daarna een affaire met hem begon, die negen maanden duurde. Het boulevardblad National Enquirer betaalde haar 150.000 dollar voor de exlusieve rechten op haar verhaal. Dat werd echter nooit gepubliceerd, wat zou passen binnen de praktijk van "catch and kill". Met die techniek begraven tabloids verhalen om de persoon over wie ze gaan een gunst te verlenen. David Pecker, de voorzitter de uitgever van the Enquirer AMI, beschreef Trump eerder al als een "persoonlijke vriend".

3. Summer Zervos

Summer Zervos beschuldigt Trump van seksuele intimidatie nadat ze verscheen in zijn voormalige realityshow ‘The Apprentice’. Zervos kwam in de weken voor de presidentsverkiezingen van 2016 naar buiten met het nieuws dat ze door Trump werd aangerand in 2007. Hij zou haar twee keer op de mond gekust hebben tijdens een lunchmeeting in zijn kantoor in New York en ook op een ander moment in Beverly Hills. Ze zegt dat hij haar agressief kuste en haar borst aanraakte. Trump ontkent de beschuldigingen.

4. Jessica Drake

Pornoactrice Jessica Drake beschuldigde Trump in oktober 2016, in de aanloop naar de verkiezingen, van aanranding. Hij zou haar in 2006 bij een golftoernooi in Tahoe op zijn kamer hebben uitgenodigd. Twee andere vrouwen gingen mee omdat Drake "het niet fijn vond om alleen te gaan". Zodra ze de kamer binnenkwamen, zou Trump hen ongevraagd gezoend en geknuffeld hebben. Nadat de vrouwen weggingen, zou de pornoactrice zijn gebeld met de vraag of ze voor 10.000 dollar terug wilde komen.

5. Temple Taggart McDowell

Temple Taggart was Miss Utah in 1997. In de aanloop naar de verkiezingen beweerde ze dat Trump haar meer dan eens ongevraagd op de mond kuste tijdens de schoonheidswedstrijd. Ze was toen 21 jaar. “Ik vond het echt vies, en ik was niet de enige die het niet aangenaam vond. Trump was toen nog getrouwd met Marla Maples.”

6. Bridget Sullivan

De voormalige Miss New Hampshire nam in 2000 deel aan de Miss USA-verkiezing. Volgens haar knuffelde Trump haar "nogal laag op haar rug". Ze beweert ook dat hij tijdens het spektakel door de kleedkamers van de kandidates liep. "We waren allemaal naakt", vertelde ze aan Buzzfeed.

7. Tasha Dixon

Tasha Dixon is een voormalige Miss Arizona. Zij ontmoette Trump terwijl ze deelnam aan de Miss USA-verkiezing in 2001. Ook volgens haar daagde Trump tijdens de repetities op in de kleedkamers, terwijl sommige kandidates daar topless stonden en anderen naakt.

8. Samantha Holvey

Deze voormalige missNorth Carolina beweert ook dat Trump de vrouwen in de kleedkamer kwam inspecteren. Ze nam in 2006 deel aan Miss USA. Volgens Holvey heeft Trump toen "elke vrouw persoonlijk geïnspecteerd", waardoor ze zich een "stuk vlees" voelde.

9. Ninni Laaksonen

Ex-Miss Finland Ninni Laaksonen beschuldigt Trump ervan in 2006 aan haar billen te hebben gezeten. "Trump had me graag omdat ik leek op Melania toen ze jonger was." Dat gebeurde net voor Trump op de Late Show met David Letterman verscheen, samen met nog andere deelnemers van Miss Universe.

10. Jennifer Murphy

Jennifer Murphy, een voormalige deelneemster aan The Apprentice en ex-Miss Oregon, werd in 2005 na een sollicitatiegesprek vol op de lippen gekust. Ze kwam hiermee naar buiten in 2016, maar voegde wel toe dat ze nog steeds van plan was om op Trump te stemmen.

11. Cassandra Searles

"Hij greep continu naar m'n billen en vroeg me mee naar z'n kamer." Deze voormalige Miss Washington deed mee aan Miss USA in 2013 en beweert dat Trump haar betastte en uitnodigde op zijn hotelkamer.

12. Jessica Leeds

De nu 76-jarige Jessica Leeds, een voormalige zakenvrouw, zegt dat ze tijdens een vlucht, ruim dertig jaar geleden, een plaats in de business class aangeboden kreeg. Ze kwam daar naast Trump te zitten. "We waren nog niet opgestegen of hij zat al met zijn handen aan mijn borsten, en daarna ging hij op verkenning onder mijn rok, juist een octopus." Ze vluchtte terug naar de economy class, en zegt geen melding van het incident gemaakt te hebben. Volgens Trump liegt ze.

13. Rachel Crooks

Rachel Crooks uit Ohio was 22 en receptioniste bij een vastgoedbedrijf in de Trump Tower in Manhattan, toen ze op een ochtend in 2005 tegen Trump aan botste bij de lift. Ze wist dat het bedrijf waarvoor ze werkte zaken deed met Trump, dus stelde ze zichzelf voor. Ze gaven elkaar een hand, maar Trump wilde niet loslaten, zegt ze. Hij begon haar op de wang te kussen, "en ineens kuste hij me vol op de mond. Het was agressief", aldus de vrouw. Volgens Trump liegt ze.

14. Natasha Stoynoff

Natasha Stoynoff werkte voor het magazine People Magazine. Trump zou haar tijdens een interview - Trump en Melania, over hun eerste jaar als getrouwd stel - tegen een muur hebben aangedrukt terwijl hij zijn tong in haar keel forceerde en haar fysiek bleef aanvallen. "'Je weet dat we een affaire met elkaar gaan krijgen, hé?', zei hij. Ik was verbijsterd." Stoynoff zegt dat ze nooit aangifte deed omdat ze onder andere bang was voor haar carrière én voor de miljardair.

15. Cathy Heller

Heller beweert dat Trump haar betastte terwijl hij haar kuste tijdens een brunch in Mar-a-Lago in de jaren ’90. Ze beweerde dat hij boos werd toen zich probeerde los te wrikken.

16. Mindy McGillivray

Mindy McGillivray (36) vertelde de Palm Beach Post hoe Trump haar in 2003 in zijn resort in Florida bij haar billen greep. In een speech in Florida suggereerde Trump dat de journaliste van People niet aantrekkelijk genoeg is om zoiets te doen. "Kijk naar haar. Kijk naar haar woorden. Ik denk het niet."

17. Kristin Anderson

Ex-model Kristin Anderson zegt dat Trump haar onder haar rok betastte in een nachtclub in New York in de jaren ’90.

18. Jill Harth

Voormalig zakenpartner Jill Harth beweert dat Trump haar ongewenst zou hebben betast in de slaapkamer van zijn dochter Ivanka. Ze diende een klacht tegen hem in.

19. Karena Virginia

Karena Virginia ontmoette Trump tijdens de US Open in 1998, terwijl ze aan het wachten waren tot een taxiservice hen kwam ophalen. Ze zegt dat Trump tegen haar begon te praten, haar bij de arm greep en met zijn hand haar borsten aanraakte.