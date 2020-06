Deze 10 landen lopen momenteel grootste risico op tweede coronagolf KVDS

26 juni 2020

10u40 16 Van de 45 landen die tot nu toe het zwaarst getroffen werden tijdens de coronapandemie, hebben er 21 hun coronamaatregelen intussen versoepeld. Ook België behoort daartoe. Tien van die 21 landen zien echter het aantal gevallen weer stijgen, zo meldt de Britse krant The Guardian op basis van een analyse. Zij lopen risico op een tweede coronagolf. Een overzicht.



Versoepelde maatregelen en stijgende cijfers

Tien van de 45 landen die meer dan 25.000 besmettingen optekenden tijdens de coronacrisis hebben hun maatregelen versoepeld en zien het aantal besmettingen omhoog gaan. Het gaat om Duitsland, Oekraïne, de Verenigde Staten, Zwitserland, Bangladesh, Frankrijk, Zweden, Iran, Indonesië en Saoedi-Arabië.

In Duitsland steeg de reproductiegraad (R-waarde) zondag plots naar 2,88 na een reeks lokale uitbraken van het coronavirus. Het ging onder meer om een uitbraak in een vleesverwerkend bedrijf, waar zeker 1.500 van de 6.000 werknemers besmet raakten. Twee districten gingen in lockdown.





Waar het aantal gevallen in Duitsland nog beperkt bleef, ging dat in Iran en Saoedi-Arabië pijlsnel de hoogte in. De Iraanse regering wijt het aan een toename van het aantal testen. Maar het aantal tests dat positief terugkwam, ging evenzeer de hoogte in.

De Verenigde Staten zagen de afgelopen 24 uur het aantal besmettingen met ruim 37.000 toenemen en dat is het hoogste aantal sinds de uitbraak. Vooral een aantal zuidelijke staten, zoals Texas, zijn getroffen. Het waren vooral economische motieven die het land aanzette de coronamaatregelen te versoepelen, ondanks het feit dat de uitbraak nog niet onder controle was.

Versoepelde maatregelen en dalende cijfers

Het kan ook anders. Elf van de 45 zwaarst getroffen landen hebben hun maatregelen versoepeld en zien het aantal besmettingen nog altijd dalen. In deze lijst hoort ook ons land thuis. Het gaat om Nederland, Singapore, Spanje, Italië, Wit-Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Polen, Canada, België en Turkije. Experts manen wel aan tot voorzichtigheid.

“In de VS hebben we toch weer een stijging van het aantal gevallen gezien in staten waar de cijfers eerder stabiel of zelfs dalend waren”, aldus professor Martin McKee van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. “Denk aan Arizona. Versoepelen kan alleen op een veilige manier als het aantal nieuwe gevallen voldoende laag is en er een goede tracing is.”

Strikte maatregelen en stijgende cijfers

In sommige landen zijn er nog altijd vrij strikte maatregelen van kracht, maar stijgt het aantal coronagevallen toch. Het gaat om de Dominicaanse Republiek, Chili, India, Zuid-Afrika, Portugal, Brazilië en Egypte.

In Brazilië – dat op de VS na het hoogste aantal bevestigde gevallen telt – zijn de maatregelen niet te danken aan president Bolsonaro, maar wel aan de gouverneurs van de staten. Bolsonaro gelooft niet in quarantaine, sociale afstand en mondmaskers. Hij noemt het coronavirus “een griepje”.

Strikte maatregelen en dalende cijfers

In 5 landen zijn strikte maatregelen van kracht en daalt het aantal coronagevallen. Het gaat om Afghanistan, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Mexico.

Lockdown en stijgende cijfers

Een aantal landen in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië zitten nog volop in de coronacrisis. Ondanks strikte lockdowns, blijft het aantal gevallen er toenemen: Bolivia, Argentinië, Colombia, Irak, de Filipijnen, Panama, Koeweit, China (waar de tweede golf al een feit is) en Oman.

Voor Bolivië, Argentinië en Colombia gaat het om een eerste golf van de epidemie. Argentinië kondigde heel snel een lockdown af en werd als voorbeeld gezien in Zuid-Amerika. Vorige maand werden de maatregelen versoepeld en schoot het aantal gevallen echter fors de hoogte in.

Lockdown en dalende cijfers

In andere landen werpt de lockdown wel vruchten af en wordt de curve afgevlakt. Het gaat om Peru, Qatar en Ecuador. Als die trend blijft aanhouden, kunnen ze binnenkort hun maatregelen tegen het coronavirus versoepelen volgens experts.

