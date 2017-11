Deutsche Post voor miljoenen euro's opgelicht met kortingen op bedrijfspost EB

Bron: DPA 0 AFP Het Duitse gerecht vervolgt een vijftiental mensen die Deutsche Post zouden hebben opgelicht door kortingen te claimen op onbestaande hoeveelheden bedrijfspost. Dat heeft het Duitse postbedrijf vandaag bevestigd, na een bericht in Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daarin was sprake van 50 tot 100 miljoen euro schade.

De oplichters maakten misbruik van de kortingen op bedrijfspost die Deutsche Post geeft sinds de liberalisering van de postmarkt in Europa in de jaren negentig. Ze gelden wanneer de post door tussenpersonen wordt opgehaald bij het bedrijf en afgezet bij Deutsche Post. De korting kan gaan tot 44 procent op het standaardtarief van 70 cent voor een brief.

De fraude werd vorige lente ontdekt toen bleek dat Deutsche Post kortingen had betaald op grote hoeveelheden bedrijfspost die nooit hebben bestaan, aldus een woordvoerder van de postgroep in Bonn. Het bedrag is volgens hem nog niet duidelijk, omdat het onderzoek nog loopt.

Het parket van Koblenz voert een strafonderzoek en verdenkt 14 mensen tussen 39 en 58 jaar. Drie van hen zitten in voorlopige hechtenis.